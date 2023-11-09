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Токаев и Путин сделали совместное заявление

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Акорда

Совместное заявление сделали президенты Казахстана и России к десятилетию подписания Договора между странами о добрососедстве и союзничестве в XXI веке, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Ниже приводим текст заявления.

В канун десятилетия со дня подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от 11 ноября 2013 года президент Республики Казахстан К.К. Токаев и президент Российской Федерации В.В. Путин, исходя из интересов динамичного продолжения взаимодействия двух стран в соответствии с духом и буквой Договора, высоко оценивая Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, а также Декларацию между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие, от 6 июля 1998 года, отмечая атмосферу открытости, доверия и взаимопонимания проведенных переговоров, выражая уверенность в том, что реализация достигнутых договоренностей и подписанных в ходе визита документов будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, а также их выведению на качественно новый уровень, придавая важное значение итогам XIX Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации, прошедшего в г. Костанае 9 ноября 2023 года, заявляют о нижеследующем.

I. Значение Договора

Договор, соединив в себе передовой опыт многогранных казахстанско-российских отношений и приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, в полной мере обеспечивает правовые рамки для поступательного развития этих отношений на обозримую историческую перспективу.

Благодаря выполнению ключевых положений Договора сформирована модель продвинутых межгосударственных отношений, отвечающих интересам двух стран и их народов и играющих важную роль в обеспечении международной и региональной безопасности. Договор соответствует реалиям международной обстановки и евразийских интеграционных процессов, а также запросам граждан обоих государств.

Несмотря на быстроменяющуюся геополитическую ситуацию, Договор сохраняет свою актуальность, что позволяет активно развивать кооперацию во всех сферах жизнедеятельности двух стран, а также в деятельности региональных и международных организаций и объединений.

II. Промежуточные итоги сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации

В соответствии с положениями Договора поддерживается высокоинтенсивный диалог на всех уровнях. Курс на укрепление двусторонних отношений, основанных на общих исторических и духовных традициях, создает для обоих государств важные преимущества, способствующие формированию благоприятных условий для безопасности и устойчивого развития Республики Казахстан и Российской Федерации, повышению благосостояния и качества жизни их граждан.

Стороны выражают удовлетворение поступательным наращиванием динамики совместной работы и интенсивностью практического взаимодействия. Функционирует разветвленный механизм регулярных контактов на уровне глав государств и правительств Казахстана и России. Входящие в структуру Межправительственной комиссии по сотрудничеству подкомиссии и рабочие группы охватывают все ключевые сферы жизнедеятельности двух стран.

Последовательно устраняются барьеры на пути торговли и инвестиций. Углубленное взаимовыгодное партнерство обеспечивает технологическую, энергетическую и продовольственную безопасность двух стран. Наращивается взаимодействие по защите окружающей среды и борьбе с изменением климата.

Динамично развиваются межрегиональные и приграничные связи. Проводится ежегодный Форум межрегионального сотрудничества, дающий импульс развитию всего комплекса "горизонтальных" отношений.

Плодотворно осуществляются контакты в сфере энергетики, в том числе ведется совместная разработка крупных нефтяных и газовых месторождений.

Взаимные поставки электрической энергии обеспечиваются как в рамках коммерческих договоров с учетом необходимости энергоснабжения изолированных районов, так и в целях обеспечения параллельной работы единых энергосистем двух стран. Значительное внимание уделяется устойчивому функционированию топливно-энергетического комплекса, в том числе путем развития возобновляемых источников.

Демонстрируют рост показатели взаимных грузо- и пассажироперевозок, создаются новые возможности для модернизации транспортных систем двух стран.

В соответствии с принципом равной и неделимой безопасности военное, военно-техническое и военно-политическое сотрудничество нацелено на обеспечение безопасности и повышение обороноспособности двух стран и не направлено против третьих сторон. Взаимодействие в этой сфере отражает стабильность союзнических отношений и определяет на десятилетия вперед их стратегический характер.

Последовательно осуществляется взаимодействие в таких областях, как обеспечение биологической безопасности, осуществление санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора (контроля), подготовка профильных специалистов, ведется обмен соответствующей информацией.

Потенциал двусторонних связей содержится в наукоемких и высокотехнологичных областях, в том числе в области космической деятельности. Россия способствует созданию в Казахстане космического ракетного комплекса "Байтерек". Цель этой масштабной работы – развитие в Республике Казахстан национальных программ космических исследований.

Успешно реализуется согласованная социальная политика, в том числе по направлениям трудовой миграции и занятости населения, защиты и охраны труда. Всемерно поощряется использование инновационных цифровых платформ в данной сфере.

Стороны осуществляют крупные культурно-гуманитарные программы: взаимные Дни культуры Казахстана и России, Дни казахстанского и российского кино, проект «Русские сезоны». Углубляется взаимодействие по вопросам творческого развития, библиотечного и музейного дела.

Планомерно укрепляется сотрудничество в сфере образования. Расширяется взаимодействие по подготовке квалифицированных специалистов и работы филиалов ведущих казахстанских и российских вузов в Республике Казахстан и в Российской Федерации, в том числе путем организации обучения по программам «двух дипломов» и с применением современных информационно-коммуникационных технологий.

Всемерно поощряются связи между молодежными организациями. Достигнуто взаимопонимание в области молодежной политики, включая оказание поддержки соответствующим учреждениям и организациям двух стран, их вовлечение в различные проекты, в частности в спортивные соревнования.

Стороны отмечают успешное развитие евразийской экономической интеграции, у истоков которой стоят Республика Казахстан и Российская Федерация. Следствием этого является увеличение объемов взаимного товарооборота и инвестиций, снижение безработицы, значительное число совместных предприятий. Приветствуется растущая роль Евразийского экономического союза (ЕАЭС) как международной организации региональной экономической интеграции, открытой к сотрудничеству в областях, представляющих интерес для государств-членов, наблюдателей и третьих сторон, включая заинтересованные региональные и международные организации.

В рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году предпринимались совместные усилия, направленные на последовательную реализацию достигнутых договоренностей, раскрытие потенциала единых рынков товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов ЕАЭС.

Отмечается высокая динамика диалога и отраслевого взаимодействия в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), совпадение или близость позиций по всем ключевым направлениям его деятельности, включая внешнеполитическую координацию и согласование подходов к актуальным международным и региональным темам.

Позитивно оценивается российская инициатива о создании Большого Евразийского партнерства, нацеленная на формирование общего пространства равноправного сотрудничества стран и региональных организаций.

Стороны подчеркивают ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в обеспечении региональной стабильности. В свете председательства Республики Казахстан в этом объединении в 2024 году подтверждается намерение совместно наращивать потенциал ОДКБ, совершенствовать в рамках этой Организации механизмы кризисного реагирования, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотиков, организованной преступностью и другими трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы, содействовать расширению связей с заинтересованными государствами и международными организациями. Отмечается востребованность рабочих групп и вспомогательных органов ОДКБ, включая Координационный совет ОДКБ по вопросам биологической безопасности.

Подчеркивается стремление к дальнейшеему повышению авторитета Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на международной арене, совершенствованию деятельности и развитию потенциала Организации в интересах обеспечения безопасности, укрепления торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей на пространстве Евразии. Российская Федерация поддерживает приоритеты казахстанского председательства в ШОС и выражает готовность оказывать содействие в их продвижении.

Высоко оценивается роль консультативных встреч глав государств Центральной Азии в вопросах дальнейшего углубления сотрудничества, укрепления мира, формирования атмосферы дружбы, доверия и добрососедства в Центрально-Азиатском регионе, а также повышения их значимости на международной арене.

Стороны рассматривают Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря от 12 августа 2018 года как надежную правовую основу для дальнейшего развития Каспийского региона в качестве зоны мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества, в которой поддерживаются и укрепляются безопасность и стабильность, формируется атмосфера доверия, взаимопонимания, соблюдения интересов всех прибрежных государств.

Промежуточные итоги реализации Договора, заключенный в нем обширный потенциал союзничества и интеграционного взаимодействия позволяют с оптимизмом смотреть в будущее казахстанско-российских отношений.

III. Задачи на стратегическую перспективу

Стороны исполнены решимости воплощать в жизнь принципы и положения Договора в интересах совместного процветания и прочной дружбы нынешних и будущих поколений граждан двух стран.

В этих целях Стороны намерены:

1. Поддерживать регулярные контакты на высшем и высоком уровнях, углублять межведомственное взаимодействие в целях повышения внешнеполитического сотрудничества, основанного на верховенстве права в международных отношениях и суверенном равенстве государств.

Отстаивать неукоснительное соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций (ООН), содействовать укреплению роли Организации в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира и безопасности, реагированию на глобальные вызовы и угрозы. Предпринимать шаги по формированию более представительного, демократического и справедливого многополярного миропорядка, основанного в том числе на равноправном партнерстве государств в интересах обеспечения совместной, комплексной и устойчивой безопасности.

В русле союзнической внешней и оборонной политики поддерживать международную архитектуру мира, равной и неделимой безопасности, а также друг друга, выступая против попыток подрыва внутриполитической стабильности.

По линии парламентов Республики Казахстан и Российской Федерации стимулировать углубление двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах.

2. Способствовать построению открытой мировой экономики, отстаивать многостороннюю торговую систему, центральную роль в которой играет Всемирная торговая организация (ВТО), содействовать либерализации и упрощению условий товарообмена и инвестиций, стимулировать создание открытой, справедливой, недискриминационной среды развития без протекционизма, односторонних санкций и иного давления.

Наращивать и диверсифицировать взаимный товарооборот, придавая ему сбалансированный характер и повышая в нем долю продукции с высокой добавленной стоимостью. Развивать взаимоотношения в области новых и высоких технологий, в том числе путем активизации связей между инновационными центрами и технопарками двух стран. Обеспечивать взаимный благоприятный режим для доступа товаров, услуг и инвестиций на рынки, увеличение числа предприятий, продвижение прямой производственной кооперации, возможности передачи технологий и компетенций.

3. Расширять взаимодействие между регионами двух стран в торгово-промышленной и культурно-гуманитарной сферах, стимулируя «горизонтальные» прямые связи хозяйствующих и иных субъектов. Использовать для этого возможности ежегодного Форума межрегионального сотрудничества, выставочно-ярмарочные мероприятия, деловые миссии.

Содействовать установлению долгосрочных и взаимовыгодных отношений между организациями двух стран, участию представителей деловых кругов в международных ярмарках, выставках и других мероприятиях, проводимых в Республике Казахстан и Российской Федерации.

Способствовать привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, предоставлению государственной поддержки проектам производственной кооперации и поставки готовой продукции, оборудования, сырья и материалов.

Совместно устранять барьеры во внешнеторговой деятельности как в рамках двустороннего взаимодействия, так и на пространстве ЕАЭС, продолжать сотрудничество в финансово-банковской сфере.

Продолжать системную работу в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, являющейся важным механизмом практического взаимодействия в приоритетных сферах двусторонних отношений. Оказывать всестороннее содействие реализации Комплексной программы экономического сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации на 2021 – 2025 годы.

Углублять координацию в области цифровой трансформации различных сфер общественной жизни с целью повышения качества услуг, оказываемых гражданам.

4. Активизировать диалог по вопросам, касающимся проведения геологоразведочных работ, добычи трудноизвлекаемой нефти, диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов, а также обмена опытом и подготовки кадров. Осуществлять планы строительства новых трубопроводов и реконструкции существующих для эффективной транспортировки природного газа, нефти и нефтепродуктов потребителям двух стран и в третьи государства.

Совместно работать в сфере мирного использования атомной энергии в целях сокращения выбросов углекислого газа, обеспечения энергобезопасности, а также стимулирования применения инновационных технологий. Расширять потенциал взаимодействия в сфере электроэнергетики, развивать сотрудничество в сфере высокотехнологичного инжиниринга в целях строительства новых и модернизации действующих объектов гидроэнергетики.

5. Продолжать взаимовыгодное сотрудничество в сфере туризма, в том числе способствовать повышению числа взаимных туристских поездок. Разрабатывать новые маршруты и стандарты качества туристских услуг. Продвигать ключевые туристические продукты на двусторонней основе, а также в рамках СНГ.

6. Обеспечивать укрепление транзитного и транспортного потенциала, рост объема двусторонних грузоперевозок, реализуя меры по последовательному и поэтапному формированию и совершенствованию единого транспортного пространства ЕАЭС, используя преимущества развитой железнодорожной и автомобильной инфраструктуры.

Продолжать работу над совершенствованием международного транспортного коридора «Север – Юг», других маршрутов, способствующих транспортной связанности и межрегиональной кооперации. Вести системный анализ качества логистической инфраструктуры и каналов поставок для устранения «узких мест» и ограничений. Внедрять передовые методы администрирования и эксплуатации таких маршрутов с использованием цифровых решений.

7. Развивать сотрудничество в оборонной, военной и военно-технической областях, совершенствовать профильную договорно-правовую базу в интересах обеспечения региональной и континентальной безопасности.

Углублять связи по линии советов безопасности, оборонных, правоохранительных органов и специальных служб двух государств в целях противодействия терроризму, включая вербовку и перемещение иностранных террористов-боевиков, распространению и пропаганде террористической и экстремистской идеологии, религиозному экстремизму, отмыванию денег, незаконному присвоению и вывозу активов, обороту оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговле людьми, иным видам транснациональной организованной преступности, а также распространению оружия массового поражения.

Принимать меры против использования в противоправных целях современных информационно-коммуникационных технологий и электронных финансовых систем для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Укреплять потенциал национальных органов по чрезвычайным ситуациям в сфере снижения рисков стихийных бедствий и техногенных катастроф и преодоления их последствий.

8. Продолжить взаимодействие в космической сфере, в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Углублять кооперацию на комплексе «Байконур», внедрять современные ракетно-космические технологии с высоким уровнем экологической безопасности. Продолжать реализацию проекта «Байтерек», имеющего весомый мультипликативный потенциал, включая создание новых рабочих мест, повышение компетенций, передачу технологий и формирование корпуса национальных специалистов.

9. Развивать сотрудничество в области биологической безопасности, в том числе в целях учреждения в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) Международного агентства по биологической безопасности, подотчетного Совету Безопасности ООН и призванного обеспечивать выполнение государствами всех положений Конвенции. Способствовать включению в форму отчетности мер доверия КБТО информации о военно-биологической деятельности за рубежом, созданию механизма для проведения расследования по статье VI Конвенции; заключению юридически обязывающего протокола к КБТО, который предусматривал бы эффективный механизм проверки соблюдения ее положений. Оказывать взаимную поддержку инициативам по укреплению режима КБТО. Предпринимать шаги для организации переговоров по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма в рамках Конференции по разоружению.

Прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе и применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также для продвижения инициативы принятия политического обязательства не размещать первыми оружие в космосе.

Выступать в поддержку многосторонних механизмов в области нераспространения ядерного оружия в соответствии с основными принципами Договора о нераспространении ядерного оружия – ключевого инструмента в сфере ядерного нераспространения, разоружения и мирного использования атомной энергии.

Содействовать поддержанию мира и безопасности в информационном пространстве. Способствовать предотвращению использования информационно-коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств и их применения в террористических и иных преступных целях. Углублять взаимодействие в области международной информационной безопасности в рамках ООН и других международных организаций. Укреплять договорно-правовую базу в этой сфере. Сотрудничать в области повышения безопасности и стабильности национальных интернет-сегментов.

Поддерживать сотрудничество в области массовых коммуникаций, в том числе для нейтрализации угроз в области международной информационной безопасности, проводить совместные мероприятия и стажировки для повышения квалификации журналистов обеих стран.

10. Поддерживать развитие культурно-гуманитарных связей, в том числе посредством работы информационно-культурных центров. Содействовать установлению контактов между общественными и молодежными объединениями, образовательными и научными организациями, учебными заведениями и инновационными центрами двух государств.

Повышать доступность и качество образования, подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов для различных отраслей экономики. Поощрять реализацию казахстанско-российских образовательных и научных проектов, практику совместного участия в соответствующих международных мероприятиях. Проводить регулярные форумы ректоров вузов двух стран.

Содействовать популяризации общего культурного достояния через совместные выставки и фестивали. Поддерживать интерес к традициям и духовным ценностям народов Казахстана и России.

Стимулировать языковую, культурную и религиозную самобытность этнических групп, проживающих на территориях двух стран. Обеспечивать их полноценное участие в социально-политической, экономической и культурной жизни.

Способствовать вовлечению молодежи в проекты, в том числе волонтерские, ее участию в масштабных международных мероприятиях, включая Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году.

Продолжать сотрудничество в области спорта, рассматривая возможности создания новых форматов взаимодействия, в том числе в рамках многосторонних организаций.

11. Оказывать поддержку преподаванию казахского и русского языков и предметов на них в школах Республики Казахстан и Российской Федерации, содействовать подготовке педагогических кадров.

Отмечая, что русский язык выступает серьезным объединяющим фактором дальнейшего укрепления и развития дружественных отношений между нашими странами, приветствуем подписание главами государств-участников СНГ Договора об учреждении Международной организации по русскому языку 13 октября 2023 года в г. Бишкеке и считаем важным продолжить работу по ее становлению и присоединению к ней всех заинтересованных государств.

12. Развивать двусторонние проекты в сфере здравоохранения и медицины, укреплять соответствующую договорно-правовую базу. Уделять внимание медицинскому образованию и науке, обучению, профессиональной переподготовке и повышению квалификации медицинских и фармацевтических работников. Опираясь на обширный опыт противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции, углублять сотрудничество в области профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний. Проводить регулярные казахстанско-российские консультации в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.

13. Осуществлять кооперационные климатические проекты, в том числе в целях защиты окружающей среды Каспийского моря и трансграничных водотоков. Сообща содействовать преодолению последствий экологических катастроф и чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами и создающих угрозу для населения двух стран. Развивать взаимодействие в области климатического регулирования.

Визит Владимира Путина в Астану

Сегодня, 9 ноября, утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию.

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране при участии российской стороны.

После форума Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах расширения дипломатического присутствия двух стран.

Кроме того, лидеры стран провели переговоры в узком составе. Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.

По итогам перегворов президенты подписали ряд документов.

Стоит отметить, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2045016-tokaev-i-putin-sdelali-sovmestnoe-zayavlenie/

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