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30 лет независимости Казахстана

Могут ли убрать авторство Назарбаева из гимна Казахстана, ответил Кошанов

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Нұрсұлтан Назарбаев
Нұрсұлтан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты сегодня рассказал, могут ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов ответил сегодня на вопрос журналистов о том, могут ли убрать имя экс-президента Нурсултана Назарбаева из числа авторов гимна Республики Казахстан.

"Такой вопрос не стоит на повестке дня на сегодня. Время покажет", – ответил Кошанов.

Тогда журналисты задали другой вопрос: достоин ли Назарбаев, по его мнению, быть автором гимна нашей страны.

"В свое время было принято такое решение", – ответил спикер мажилиса парламента РК.

Ранее стало известно, что имя Нурсултана Назарбаева уберут из названия одного из крупных университетов страны. Также недавно в своей новой книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе" первый президент Казахстана поделился своим отношением к отмене закона о Елбасы.

По информации на официальном сайте Акорды, в истории независимого Казахстана государственный гимн страны утверждался дважды – в 1992 и в 2006 годах. Авторами музыки первого казахстанского гимна стали Мукан Тулебаев, Евгений Брусиловский и Латиф Хамиди. В конкурсе на лучший текст также победил авторский коллектив, представленный известными поэтами: Музафаром Алимбаевым, Кадыром Мырзалиевым, Туманбаем Молдагалиевым и поэтессой Жадырой Дарибаевой.

Новый государственный гимн был принял в 2006 году – его основой стала популярная в народе патриотическая песня "Менiң Қазақстаным", написанная в 1956 году Шамши Калдаяковым на стихи Жумекена Нажимеденова.

Для придания песне высокого статуса государственного гимна и более торжественного звучания первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев доработал первоначальный текст.

Таким образом, гимн Казахстана был утвержден на совместном заседании палат парламента 6 января 2006 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2052902-mogut-li-ubrat-avtorstvo-nazarbaeva-iz-gimna-kazahstana-otvetil-koshanov/

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