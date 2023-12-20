Назарбаев и Путин провели частную встречу, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин провели частную встречу.

Да, он действительно был в Москве, была его частная встреча с президентом (Путиным - ред.). Это мы можем подтвердить", - сказал Песков на встрече с журналистами, пишет РИА Новости.

Напомним, что президент России Владимир Путин посещал Казахстан с официальным визитом 9 ноября текущего года. В тот день Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны.

Главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

Лидеры стран провели переговоры в узком составе. По итогам переговоров президенты подписали ряд документов. А после сделали совместное заявление.

Стоит отметить, что перед визитом в Казахстан Путин дал большое интервью газете "Казахстанская Правда".

Также напомним, что мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли в свет в преддверии дня первого президента Казахстана. Назарбаев в мемуарах впервые рассказал о своей второй семье - жене Асель и двух сыновьях - Таумане и Байкене. Еще он поделился своими мыслями о Кайрате Сатыбалды и Рахате Алиеве.