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"Испытание родней": Назарбаев рассказал о Кайрате Сатыбалды и Рахате Алиеве

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Нұрсұлтан Назарбаев
Нұрсұлтан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Нурсултан Назарбаев в своей новой книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе" рассказал об отношении к приговору Кайрату Сатыбалды, передает корреспондент NUR.KZ.

О Рахате Алиеве

"Лично для меня и для всей моей семьи стало огромной трагедией и болью то, что мой бывший зять, отец моих троих внуков Р. Алиев предал не только свою семью, детей, меня, но и страну, перейдя границы дозволенного", — приводит свою цитату 2010 года Назарбаев.

Он пишет, что верил Алиеву.

"Я верил ему. Как я мог не верить? Мой родной зять. А он, оказывается, в первую очередь думал только о себе. Против него было возбуждено дело. Это были одни из самых тяжелых дней в моей жизни. Когда его дело было передано в суд, пришел сват с просьбой защитить, пришла дочь, рыдая вместе с внуками, умоляла жена... (...)

Пусть в стране торжествует законность и нет прощения для нарушивших закон, даже если они — самые близкие люди", — пишет Назарбаев.

О Кайрате Сатыбалды

"Много говорилось о проступках К. Сатыбалды. Проявляя отцовскую заботу, растил Кайрата — сына моего родного младшего брата Сатыбалды, погибшего в самом расцвете лет в автокатастрофе. По своим возможностям получил он образование, занимался делом во благо страны. Продвигался по служебной лестнице. Кайрат, окончив высшее военное училище, работал в органах национальной безопасности, Министерства обороны, был заместителем акима города Астаны, затем перешел в бизнес, занимался благотворительностью. Строил мечети, социальные объекты в регионах и дарил их людям. Жители Актау, Сарыагаша до сих пор благодарны ему.

Досадно, что в своей бизнес-деятельности он допускал нарушения закона. Впоследствии был обвинен в присвоении средств компании "Казахтелекома", в отношении него было возбуждено дело. Приговорен к шести годам лишения свободы. Журналисты спрашивали у меня: "Вы считаете справедливым решение суда в отношении вашего племянника?" Что сказать? "Надо считать, что приговор суда был справедливым. Несогласный с приговором суда должен подавать апелляцию", — ответил я", — пишет Назарбаев.

Испытание детьми, испытание родней

"Конечно, с точки зрения закона каждый человек, как я писал выше, вправе работать по избранной специальности, выполнять общественно-политические функции, заниматься бизнесом.

Понятно и то, что все граждане страны равны перед законом. Вместе с тем нельзя не учитывать, что факты нахождения родственников главы государства на высших должностях в системе государственной службы или в квазигосударственном секторе порождают известную степень непонимания среди общественности. И это тоже доказало время.

Даже если они проявляют себя вполне достойными взятых ими высот, все равно найдутся люди, которые скажут: "Знамо дело, еще бы не занимать такое место при таком покровителе". Для того, кто всегда находится на людях и на семи ветрах, — испытания повсюду. Оказывается, самое чувствительное испытание — испытание детьми, испытание родней.

Должен признаться, что моя природная доброта и доверчивость подвели меня. Президент должен быть справедливым, но жестким и требовательным к кадрам, которых назначил, особенно к родственникам. За вышеперечисленные кадровые ошибки до сих пор переживаю", — заключил первый президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048631-ispytanie-rodney-nazarbaev-rasskazal-o-kayrate-satybaldy-i-rahate-alieve/

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