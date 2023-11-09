Какие документы подписали Токаев и Путин в ходе сегодняшних переговоров

Президенты Казахстана и России провели переговоры в рамках визита Владимира Путина в Астану - по итогам был подписан ряд важных документов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали:

Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Российской Федерации к десятилетию подписания Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о добрососедстве и союзничестве в ХХІ веке; План совместных действий Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2026 годы.

Также, как сообщили в Telegram-канале пресс-службы главы государства, в рамках официального визита президента России в Казахстан были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск" в Республике Казахстан; План мероприятий по развитию сотрудничества в области физической культуры и спорта между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на 2024-2026 годы; Совместный план мероприятий по взаимодействию Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан и Федеральной таможенной службы Российской Федерации с участием представительств таможенных служб Республики Казахстан и Российской Федерации на 2024-2025 годы; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда между Комитетом труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации; Соглашение об информационном партнерстве между "Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)".

Визит Владимира Путина в Астану

Сегодня, 9 ноября, утром Касым-Жомарт Токаев лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Позже главы государств приняли участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества.

В ходе своего выступления Касым-Жомарт Токаев предложил российским компаниям совместно продвигать халяльную продукцию.

Вице-премьер-министр Серик Жумангарин на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил о планах по строительству ТЭЦ в стране при участии российской стороны.

После форума Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах расширения дипломатического присутствия двух стран.

Кроме того, лидеры стран провели переговоры в узком составе. Владимир Путин поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием и отметил продуктивность переговоров в узком формате.

Стоит отметить, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".