Токаев и Путин участвуют в межрегиональном форуме (онлайн-трансляция)

Президенты Казахстана и России принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества. Транслирует мероприятие телеканал "Хабар 24", передает NUR.KZ

Сегодня Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принимают участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который проходит в Костанае.

Напомним, сегодня утром глава государства лично встретил Владимира Путина в аэропорту Астаны. Российский президент прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что помимо участия в форуме Токаев и Путин проведут переговоры, в ходе которых обсудят актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства.

Отметим, что в преддверии своего визита в Казахстан российский президент дал большое интервью газете "Казахстанская Правда". В свою очередь Касым-Жомарт Токаев побеседовал с журналистами газеты "Известия".