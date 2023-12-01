Нурсултан Назарбаев рассказал о своей второй семье – жене и двух сыновьях

О своей второй семье – жене Асель и двух сыновьях - Таумане и Байкене - Нурсултан Назарбаев впервые рассказал в своей вышедшей книге "Моя жизнь. От зависимости к свободе", передает корреспондент NUR.KZ.

Книга Нурсултана Назарбаева поступила в продажу сегодня.

В книге Назарбаев рассказывает о своем жизненном пути, периодах становления и развития страны.

Мемуары примечательны тем, что в них первый президент впервые откровенно рассказывает о своей семье и делится своими взглядами на события трагического января.

Знакомство с Асель

"Однажды мне выпала дорога в Талдыкорган. Во время рабочих поездок главы государства в регионы его встречали с цветами у трапа самолета. Известно, что для участия в такой церемонии подбирают самых пригожих из местных девушек. Красивый ритуал, к которому мы привыкли давно. С самого прибытия на эту землю становится приятно глазу, тепло на душе.

Но тот случай произвел особое впечатление. Девушка, которая преподнесла мне цветы в аэропорту, была потрясающе красива. Мне надолго запомнилась и потом часто вспоминалась светлолицая красавица с пылающим взглядом и изящной точеной фигурой. (…)

Прошло некоторое время. Образ той красивой девушки, встречавшей меня в аэропорту Талдыкоргана, вновь и вновь возникал в моей памяти. В один из дней неожиданно появился повод ее найти. Я просматривал прессу, когда одно газетное фото словно обожгло меня: в Астане прошел конкурс красоты "Мисс Казахстана", на котором гран-при завоевала та самая девушка (оказывается, ее зовут Асель)... Теперь разыскать ее было нетрудно.

Наше знакомство переросло во взаимную симпатию, а симпатия — в сближение. Постепенно мы стали встречаться. И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал, а главное - я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества", — пишет в книге Назарбаев.

Брак и рождение сыновей

"Мы сочетались браком по мусульманскому обычаю. Асель подарила мне двоих детей — двух славных сыновей. В 2005 году родился Тауман, а в 2008 году появился на свет Байкен.

Радость отцовства, счастье целовать своего младенца вновь вернулось ко мне в возрасте, когда мне было за шестьдесят пять. Первые шаги моих малышей, первые слова и лепетная речь, ношение их на руках, волшебный мир их игрушек, поход первый раз в первый класс, восторги от первых прочтенных и начертанных ими букв, их шумный бег навстречу мне, когда я входил в дом после работы... - все это как будто облегчило и тяготы периода строительства столицы.

Вспоминая те дни и годы, я думаю о них с умилением. По большому счету самое главное в жизни, самое подлинное и самое непреходящее счастье может подарить человеку только дитя и только счастье быть родителем", — рассказал Назарбаев.

Сара Назарбаева

"К Саре, матери трех моих дочерей — Дариги, Динары, Алии, которая с молодых лет была мне опорой и была рядом в часы самых тяжких испытаний, я всю жизнь отношусь с благодарностью и заботой. В этой трудной жизни утешением мне стало и то, что в тот поворотный момент моей судьбы она поняла и простила меня.

Когда после рождения Таумана я приехал в Алматы, повинился перед ней и рассказал все как есть, эта представительница уважаемой династии вновь проявила благородство. "Младенец — ангел. Пусть дитя будет счастливым", — сказала тогда Сара. Мои дочери тоже поняли меня правильно.

Подобный случай — суровое испытание для любой женщины, но природа такого великодушия Сары Алпысовны мне как будто известна. Я уже говорил, что ее дедом был именитый в Сарыарке бай по имени Конакай. Оказывается, у него не было сыновей. Он уже разменял седьмой десяток, когда его байбише - старшая жена - сосватала юную девушку и женила его на ней. (...)

На счастье, та родила сына, которому дали имя Алпыс. Кто знает, быть может, Саре вспомнился тот давний обычай предков, и потому она с широкой душой восприняла свершившийся факт?... Во всяком случае, она не бросилась терзать мою и без того измотанную душу", — пишет Назарбаев.

Мой род

"Вообще, я одинаково отношусь к детям, будь это мальчик или девочка. В трех своих дочерях я души не чаю. И рожденных от них внуков считаю (вопреки казахской этнокультурной традиции) такими же полноправными внуками. Сын — наследник и продолжатель фамилии.

Стало быть, на сегодня мое родословие выстраивается так: Карасай - Кошек — Айдар — Мырзатай — Кенбаба — Едил — Сапакбай — Назарбай — Абиш — Нурсултан — Тауман, Байкен. И так далее. А это придает уверенности и вдохновения. Если не прерывается твой род, не теряется твоя надежда.

Сейчас два моих сына повзрослели. Они радуют нас и растут хорошими парнями. Воспитывая детей в любви и заботе, человек продлевает и свою жизнь. Вот так, друзья. Я выложил перед вами всю правду. Что вы на это скажете - дело ваше. Это — жизнь. Есть одна неопровержимая истина. Истина о том, что сердцу не прикажешь", — говорится в книге.