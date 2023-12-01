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30 лет независимости Казахстана

Мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли в свет

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Мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе"
Мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе". Фото: twitter.com/Aidos_Ukibay

Мемуары Нурсултана Назарбаева "Моя жизнь. От зависимости к свободе" вышли в свет. Об этом сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай в своем аккаунте в Х, передает NUR.KZ.

Книга написана на двух языках - казахском и русском.

Укибай поделился фотографиями книги - на обложке портрет самого Нурсултана Назарбаева.

На официальном сайте первого президента сообщается, что книга поступила в продажу в сети книжных магазинов "Меломан" и "АлматыКiтап".

"Воспоминания Нурсултана Назарбаева предоставляют читателю уникальный шанс взглянуть на историю независимого Казахстана глазами человека, стоявшего у истоков современной казахской государственности", - говорится в материале на сайте. 

Отмечается, что в своих мемуарах Назарбаев делится воспоминаниями о своем жизненном пути, периодах становления и развития страны.

Книга рассказывает о сложных и эпохальных политических событиях, масштабных экономических преобразованиях, международных отношениях и стратегических решениях, принятых во время нахождения Нурсултана Назарбаева у власти.

Мемуары примечательны тем, что в них первый президент впервые откровенно рассказывает о своей семье и делится своими взглядами на события трагического января.

Добавим, что, судя по информации на сайте, бывший глава государства является автором более 50 книг и публикаций. На портале представлены PDF-версии книг "Семь граней великой степи", "Созидая будущее", "Диалог с народом" и других.

Отметим, что сегодня в Казахстане отмечается День первого президента, однако сейчас праздник не входит в перечень национальных или государственных праздников страны, как это было раньше.

Напомним также, в июне прошлого года после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса первого президента.

В январе этого года Конституционный суд РК вынес свое первое решение, согласно которому закон РК "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы" признан утратившим силу. Вскоре лишение Назарбаева особого статуса одобрил парламент, а позже этот закон подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Позже в мажилисе рассказали, какой закон теперь будет защищать Нурсултана Назарбаева после отмены закона о первом президенте и Елбасы.

В конце июня депутаты сената одобрили закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда.

А в начале июля Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, которые лишили Нурсултана Назарбаева вышеуказанного статуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048579-memuary-nursultana-nazarbaeva-moya-zhizn-ot-zavisimosti-k-svobode-vyshli-v-svet/

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