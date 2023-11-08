"Мы – люди одного поколения": Путин рассказал об отношениях с Токаевым

В преддверии своего визита в Казахстан Владимир Путин дал большое интервью газете "Казахстанская правда", в котором рассказал о том, как развиваются двусторонние отношения между двумя странами.

Журналисты поинтересовались у российского президента, за счет каких механизмов и инструментов Казахстану и России удалось установить высокий уровень стратегического партнерства, и спросили, что делается для дальнейшего развития сотрудничества.

"Действительно, сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами.

У нас действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего - связи по линии админист­раций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов.

Безусловно, важную роль играет Межправительственная комиссия по сотрудничеству России и Казахстана, которую возглавляют заместители председателей правительства (Алексей Оверчук и Серик Жумангарин). Ее очередное заседание весьма продуктивно прошло неделю назад (30-31 октября) в древнем городе Туркестане. Были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленнос­ти, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме. Намечены планы на перспективу", - рассказал Владимир Путин.

Он также отметил, что растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2 процента - до рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе-августе этого года прибавил еще 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов.

"Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов. В республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием.

Успешно взаимодействовать, углуб­лять кооперацию и межрегиональное сотрудничество нам помогает самая протяженная в мире сухопутная граница (7 598 километров). Например, эффективное партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 (из 89) российских субъектов Федерации. Этим позитивным процессам активно содействуют общественность и бизнес-круги двух стран.

Общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших победу, - сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан.

Особо отмечу, что казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования. Благодарны партнерам и за живой интерес к сотрудничеству в сфере волонтерства, культуры и гуманитарной деятельности.

Так что наше стратегическое парт­нерство, действительно, устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан", - сказал президент России.

Помимо этого, корреспонденты издания попросили главу РФ рассказать, как складываются отношения между лидерами Казахстана и России и как он оценивает уровень своих личных отношений с Токаевым.

"Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы - люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан.

Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах: "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.

Главное - наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства", - рассказал президент РФ.

В числе прочего в интервью Владимир Путин затронул и тему строительства АЭС в Казахстане.

"Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны", - отметил российский президент.

Путин также высказался о загрязнении и обмелении Каспийского моря.

"Каспий - наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится.

При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоемов - планируем развивать здесь кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок", - подчеркнул глава РФ.

Говоря о культурно-гуманитарном обмене, российский президент отметил, что прочной основой исторической близости народов России и Казахстана являются добрососедство и взаимное доверие.

"Признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании учредительного договора и устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов", - добавил Путин.

Напомним, в канун визита главы РФ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью российскому изданию. Он также рассказал об отношениях со своим российским коллегой, высказался о строительстве АЭС в Казахстане, а также назвал условия установления мирных отношений между разными враждующими странами.

Визит Путина в Казахстан

9 ноября в Казахстан с официальным визитом по приглашению Токаева прилетит президент России Владимир Путин.

Ранее в Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры лидеров двух стран.

Кроме того, главы государств в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае.

В последний раз Путин посещал Астану в октябре прошлого года - глава РФ принимал участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Центральная Азия - Россия".