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Занимается ли компания Алии Назарбаевой вывозом мусора в Астане, ответили в Минэкологии

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Мусорные контейнеры
Мусорные контейнеры. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на брифинге в правительстве главу Минэкологии Ерлана Нысанбаева спросили о работе компании Алии Назарбаевой в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава министерства экологии и природных ресурсов ответил, действительно ли у компании Алии Назарбаевой заключены десятки госконтрактов по вывозу мусора в Астане.

"По моей информации, которой я владею, сегодня компания Алии Назарбаевой не занимается вывозом мусора. Если есть информация, я готов ее отдельно обсудить. В свете новых обстоятельств (прим.авт. – утверждении, что у компании все-таки есть контракты), которые вы озвучили, я еще раз посмотрю", – заявил министр Ерлан Нысанбаев.

Напомним, ранее депутат мажилиса Ерлан Саиров на заседании по противодействию коррупции заявил, что конечным бенефициаром в деле "Оператора РОП" является Алия Назарбаева.

Дело "Оператора РОП"

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

Тогда отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

19 января работу "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане прекратили, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей – передали госорганизации АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший заместитель министра экологии Ахметжан Примкулов и руководитель ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Также стартовало расследование в отношении бывшего гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

В начале апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" планировали похитить 180 млрд тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Муктарову объявили в розыск. А 5 июля Антикор сообщил, что Муктарова задержана в ОАЭ.

За несколько дней до этого в Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП" – были осуждены бывшие руководители компании, а также экс-глава Минэкологии.

Позже Шнар Муктарову экстрадировали из ОАЭ. Она подозревается в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО "Оператор РОП" Коротенко С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038187-zanimaetsya-li-kompaniya-alii-nazarbaevoy-vyvozom-musora-v-astane-otvetili-v-minekologii/

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