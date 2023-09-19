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"Мы ждем указа президента": Минэнерго о сроках проведения референдума по строительству АЭС

Опубликовано:

Атомная электростанция
АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов сегодня на пресс-конференции прокомментировал вопрос о сроках проведения референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Нурмаганбетов напомнил, что Минэнерго работает в рамках закона "Об использовании атомной энергии". По его словам, вопросы строительства атомной станции регламентированы этим законом.

"У меня нет ответа, когда будет референдум. В то же время есть закон о референдуме. Правом назначения референдума обладает президент. Когда выйдет указ, тогда будет проведение референдума.

Министерство в процедуре назначения референдума не участвует. Зависящих от нас действий нет. Для того чтобы была назначена дата референдума – это политическое решение. Мы ждем указа президента", – завил он.

Напомним, что во время своего сентябрьского послания Касым-Жомарт Токаев предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что референдум, в первую очередь, направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий.

"А правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество", – добавил он.

Также глава Минфина Ерулан Жамаубаев отвечал на вопрос журналистов о том, во сколько обойдется бюджету референдум по строительству АЭС.

Строительство АЭС в Казахстане

Отметим, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

А в середине августа он заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037196-my-zhdem-ukaza-prezidenta-minenergo-o-srokah-provedeniya-referenduma-po-stroitelstvu-aes/

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