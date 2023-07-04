Не страшно ли строить АЭС в Казахстане после аварии на МАЭК, ответили в Минэнерго

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, как на ТЭС МАЭК, будут на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопросы подняли журналисты. Они поинтересовались, нет ли опасений по поводу того, что такие же аварии, какая произошла вчера на западе страны, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

"Если говорить про АЭС, там режим эксплуатации достаточно четко регламентирован, есть требования, в том числе международные, по эксплуатации, и я думаю, они будут в полном объеме соблюдаться", – заявил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Что касается аварии на ТЭС МАЭК – по его словам, здесь причина кроется в износе основного оборудования.

"Надо же понимать природу той ситуации, которая сложилась на ТЭЦ. Природа ситуации – системная недофинансированность, которая привела к износу основного оборудования. Износ составляет до 100% на некоторых энергообъектах.

То есть причина аварии – это техническое состояние этих объектов. Плюс определенный есть дефицит кадров в связи с низкими заработными платами. Понятно, что требуется масштабная модернизация данных объектов", – отметил глава Минэнерго.

Напомним, что вчера на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) аварийно отключился энергоблок № 1. В результате почти половина Атырау осталась без света и воды. Причиной остановки стало резкое увеличение подпитки котла.

Кроме того, произошла также авария на Атырауском НПЗ.

Подачу электричества в Атырау полностью возобновили через несколько часов ближе к вечеру в этот же день.

В Минэнерго прокомментировали ЧП, а также опровергли информацию об остановке трех нефтеперерабатывающих заводов.

Также мы писали, что из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично или полностью приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях. Представители МАЭК недавно сообщили, что ремонтные работы начнутся только после остывания энергоблока.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027494-smogut-li-vlasti-kazahstana-obespechit-bezopasnost-na-buduschey-aes-na-fone-avarii-na-maek/