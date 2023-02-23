Публичные слушания по строительству АЭС в Казахстане перенесли из-за выборов

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Жамбылского района Алматинской области на своем официальном сайте сообщил о переносе даты публичных слушаний по месту размещения будущей атомной электрической станции.

Публичные слушания состоятся после выборов депутатов маслихата, отметили в ведомстве.

"Акимат Жамбылского района Алматинской области сообщает о переносе даты публичных слушаний по месту размещения будущей атомной электрической станции. Считаем важным обеспечить участие всех заинтересованных сторон. Однако, в связи с досрочным прекращением полномочий маслихатов всех уровней и подготовкой к выборам, в настоящее время не представляется возможным обеспечить присутствие представителей органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В связи с этим было принято решение провести публичные слушания после того, как по итогам выборов будет сформирован состав маслихата.

В акимате пообещали опубликовать новую дату публичных слушаний по вопросу строительства АЭС.

Напомним, что ранее фонд "Самрук-Казына" анонсировал публичные слушания по строительству АЭС - сообщалось, что они пройдут 28 февраля.

АЭС в Казахстане

Отметим, что казахстанскую АЭС хотят построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

В феврале прошлого года глава государства подчеркивал, что без атомной энергетики Казахстан потеряет экономику.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали о том, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго назвали "Росатом".

В этом году глава кабмина Алихан Смаилов заявил что решения по "Росатому" еще нет.

Атомная электростанция (АЭС) - установка для производства энергии. По данным Британской энциклопедии, ядерная (атомная) энергия - электроэнергия, вырабатываемая электростанциями, получающими тепло от деления в ядерном реакторе.

В настоящий момент атомная энергия обеспечивает почти 15 процентов мирового производства электроэнергии.

Первые атомные электростанции, представлявшие собой небольшие демонстрационные установки, были построены в 60-х годах прошлого века.

Использование атомной энергии вызывает беспокойство у некоторых граждан. Миру известны две крупнейшие аварии на подобных объектах - в 1986 году на Чернобыльской АЭС и в 2011 на АЭС Фукусима-1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010589-publichnye-slushaniya-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane-perenesli-iz-za-vyborov/