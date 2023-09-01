"Казахстанцам нужно высказаться": глава Минэнерго о референдуме по АЭС

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Минэнерго в кулуарах парламента рассказал, для чего нужно проведение референдума по вопросу строительства АЭС в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, насколько целесообразно в таких технически сложных вопросах проводить референдум.

"Здесь же вопрос распределения компетенции. Я думаю, референдум, в первую очередь, направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий, а правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество", - заявил Алмасадам Саткалиев.

По его словам, действующее законодательство четко предлагает регламент строительства АЭС: слушания, выбор площадки, технологии и принятие решений.

"С действующими процедурами проведение референдума не требуется. Но глава государства принял решение по необходимости проведения этой процедуры для окончательного решения.

Сейчас пока мы на стадии принятия решений по площадке. Госкомиссия определилась, население поселка тоже приняло предварительное решение, далее процедура выбора технологии. Как будут сформированы вопросы референдума, наверное, это будет коллективная работа с привлечением депутатов с привлечением экспертов, активистов общественности. По итогам этой работы соответствующие объявления будут сделаны. Не могу пока комментировать", - сказал он.

Напомним, что сегодня Касым-Жомарт Токаев в ходе своего Послания народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

А в середине августа Алмасадам Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034905-kazahstantsam-nuzhno-vyskazatsya-glava-minenergo-o-referendume-po-aes/