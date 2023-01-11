"Решения пока не было": станет ли "Росатом" поставщиком для АЭС в Казахстане, ответил Смаилов

АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Премьер-министр РК в кулуарах правительства высказался о выборе технологий для строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что АЭС - это очень сложный технологический объект.

"Мы хотим, чтобы этот объект мы построили совместно с различными компаниями, которые имеют самые передовые технологии во всем мире. То есть мы хотим, чтобы это был многосторонний проект. Что касается определения "Росатома" в качестве основного поставщика - такого решения пока не было. Это решение мы будем принимать в текущем году с учетом проработки с международными экспертами", — добавил он.

Глава кабмина указал, что на сегодня составлена специальная Дорожная карта совместно с "Росатомом".

"Мы должны провести такую подготовительную работу. По итогам этой работы будет конкретно определено, кто будет поставщиком непосредственно ядерного острова, другого оборудования и после этого мы уже будем до вас доводить информацию. Это еще требует экспертной проработки, решения пока еще нет", — резюмировал глава кабмина.

Напомним, в июне в Минэнерго рассказали о том, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий.

В декабре глава Минэнерго разъяснил позицию "Самрук-Казына" о том, что "Росатом" является лидером среди рассматриваемых вариантов по технологиям АЭС в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004944-takogo-resheniya-poka-ne-bylo-smailov-o-rosatome-kak-osnovnom-postavschike-tehnologiy-dlya-aes/