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Главе КМГ Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Нурмаганбетову объявят выговоры

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Магзум Мирзагалиев
Магзум Мирзагалиев. Фото: primeminister.kz

Выговоры будут объявлены председателю правления "КазМунайГаза" Магзуму Мирзагалиеву и вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Глава кабмина Алихан Смаилов сегодня доложил Токаеву об итогах социально-экономического развития РК за 6 месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе министерства энергетики, АО KEGOC, ТОО МАЭК и АО "НК "КазМунайГаз".

"Председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода", – говорится в сообщении.

Жандос Нурмаганбетов
Жандос Нурмаганбетов. Фото: primeminister.kz

Кроме того, в Акорде сообщили, что принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла.

"Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО МАЭК, АНПЗ, АО KEGOC", – добавили в Акорде.

Авария на МАЭК и АНПЗ

В начале июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером того же дня. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

По поручению президента была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру. Он посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Из-за аварийного отключения на АНПЗ в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.

6 июля стало известно, что ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО МАЭК завершились. Однако уже на следующий день на предприятии вновь вышел из строя энергоблок №1.

Между тем госкомиссия, расследующая аварии на МАЭК и АНПЗ, назвала ряд причин, которые могли привести к сбоям в работе этих предприятий.

Также была отмечена высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа. А на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028563-smailov-obyavit-vygovory-glave-kmg-i-vitse-ministru-energetiki/

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