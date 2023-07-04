Ремонт энергоблока начнется только 5 июля, заявили в МАЭК

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Представители Мангистауского атомного энергетического комбината сообщили, что ремонтные работы начнутся только после остывания энергоблока, передает МИА "Казинформ".

Напомним, вчера на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.

При этом, как отметили представители ТОО "МАЭК", 3 июля в 17:31 на ТЭС остановили энергоблок №1. Причиной стало резкое увеличение подпитки котла. Тем не менее ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют.

"Ремонтные работы после остывания энергоблока №1 начнутся после 00:00 5 июля – остывание более суток", – подчеркнули в компании.

Также отмечается, что специалисты подали срочную заявку на ремонт блока №1 до 00:00 6 июля.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027418-remont-energobloka-nachnetsya-tolko-5-iyunya-zayavili-v-maek/