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Авария на МАЭК: завершен ремонт энергоблока

Опубликовано:

Сотрудники МАЭК
МАЭК. Иллюстративное фото: maek.kz

6 июля завершены ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" (Мангистауский атомный энергетический комбинат). В 5 часов 51 минуту энергоблок включен в работу. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

Как отметили в компании, круглосуточные работы были проведены силами сотрудников МАЭК. Ремонт был начат 4 июля в 21.50, так как на разхолаживание котла энергоблока требовалось большое количество часов.

"Работники энергопредприятия изначально были нацелены на скорейшее выполнение ремонтных работ на котле энергоблока. Благодаря правильной и оперативной работе специалистов МАЭК своевременно были предотвращены серьезные повреждения оборудования энергоблока. Тем самым не были допущены ограничения по электроснабжению бытовым потребителям Актау и населенных пунктов Мангистауской области", - заявили на предприятии.

Здесь добавили, что ремонт проводился по графику, но был завершен несколькими часами ранее запланированного срока.

Авария на МАЭК

Вечером 3 июля был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината. Причиной стало резкое увеличение подпитки котла. Из-за этого часть Атырау осталась без электричества, а также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

При этом из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях.

Появлялась информация об остановке трех НПЗ Казахстана, но ее опровергли представители Минэнерго.

По поручению президента под председательством премьер-министра была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии.

Позже Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру. Он посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Также стало известно, что несколько нефтеперекачивающих станций КТК в Казахстане остановили из-за аварии.

По информации официального сайта, Мангистауский атомный энергетический комбинат (МАЭК) образован 1 июля 1968 года. Задачей предприятия является снабжение промышленности и населения региона электрической и тепловой энергией, а также водой различного назначения (питьевая, горячая, техническая, дистиллят).

В составе комбината находятся три электрических станции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС), завод производства дистиллята и промышленного тепловодоснабжения, ремонтный завод, цех сетей и подстанций, реакторная установка БН-350 (с 1999 года находится в режиме вывода из эксплуатации). Кроме того, в структуру энергопредприятия входят 11 производственных участков и вспомогательных цехов для обеспечения основных технологических производств комбината.

В ноябре 2022 года предприятие было передано в коммунальную собственность Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2027757-avariya-na-maek-zavershen-remont-energobloka/

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