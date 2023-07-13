Смаилов рассказал Токаеву о расследовании аварий на МАЭК и АНПЗ

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе министерства энергетики, АО "KEGOC", ТОО"МАЭК" и АО "НК "КазМунайГаз".

Вв связи с этим председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла.

Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО "МАЭК", АНПЗ, АО "KEGOC".

Вместе с тем для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.

Глава государства также был проинформирован о ситуации с водообеспечением южных регионов, где вегетация проходит в условиях сохранения маловодья. В этой связи правительством и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры.

В частности, будет установлена приоритетность сельхозкультур по обеспечению поливной водой, а также применен водооборот. Наряду с этим активизирована работа по внедрению водосберегающих технологий. Для снижения потерь воды на каналах и увеличения накоплений ведутся работы по реконструкции гидротехнических сооружений.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов доложил о принимаемых мерах по реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", модернизации коммунальной инфраструктуры и устойчивому управлению популяциями сайгаков.

Аварии на МАЭК и АНПЗ

Напомним, 3 июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером 3 июля. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

По поручению президента была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру. Он посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Из-за аварийного отключения на АНПЗ в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.

6 июля стало известно, что ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершились. Однако уже на следующий день на предприятии вновь вышел из строя энергоблок №1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028565-tokaev-prinyal-premer-ministra-alihana-smailova/