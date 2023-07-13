Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Смаилов рассказал Токаеву о расследовании аварий на МАЭК и АНПЗ

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов
Касым-Жомарт Токаев и Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Алихана Смаилова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Президенту Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за 6 месяцев текущего года, а также о результатах расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ).

Как сообщил Алихан Смаилов, в результате расширенного анализа состояния энергосистемы западного региона выявлен ряд системных недостатков в работе энергопредприятий. Кроме того, обнаружены недочеты в работе министерства энергетики, АО "KEGOC", ТОО"МАЭК" и АО "НК "КазМунайГаз".

Вв связи с этим председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзуму Мирзагалиеву будет объявлен выговор за несвоевременную реализацию мероприятий по обеспечению безопасной и стабильной работы нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, принято решение объявить выговор вице-министру энергетики Жандосу Нурмаганбетову за ослабление контроля по обеспечению безопасности западного энергоузла.

Также будут приняты меры административного характера в отношении ряда руководителей и должностных лиц ТОО "МАЭК", АНПЗ, АО "KEGOC".

Вместе с тем для недопущения подобных кризисных ситуаций в будущем правительство примет ряд неотложных и системных мер. В их числе модернизация и реконструкция ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и так далее.

Глава государства также был проинформирован о ситуации с водообеспечением южных регионов, где вегетация проходит в условиях сохранения маловодья. В этой связи правительством и местными исполнительными органами принимаются необходимые меры.

В частности, будет установлена приоритетность сельхозкультур по обеспечению поливной водой, а также применен водооборот. Наряду с этим активизирована работа по внедрению водосберегающих технологий. Для снижения потерь воды на каналах и увеличения накоплений ведутся работы по реконструкции гидротехнических сооружений.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов доложил о принимаемых мерах по реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции", модернизации коммунальной инфраструктуры и устойчивому управлению популяциями сайгаков.

Аварии на МАЭК и АНПЗ

Напомним, 3 июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером 3 июля. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

По поручению президента была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру. Он посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Из-за аварийного отключения на АНПЗ в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.

6 июля стало известно, что ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершились. Однако уже на следующий день на предприятии вновь вышел из строя энергоблок №1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028565-tokaev-prinyal-premer-ministra-alihana-smailova/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.