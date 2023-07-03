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"Персонал начал поэтапный пуск объектов": электроэнергия восстановлена на Атырауском НПЗ

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Атырауский НПЗ
Атырауский НПЗ. Фото: facebook.com / Атырауский НПЗ

Подача электроэнергии на Атырауский НПЗ, где сегодня произошла авария, восстановлена, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В соответствии с технологическими регламентами и специальными инструкциями эксплуатационный персонал начал поэтапный пуск объектов общезаводского хозяйства и подачи энергоресурсов, в том числе запуск насосов подачи охлаждающей воды градирен, компрессоров азота для продувки систем оборудования и трубопроводов и воздуха для приборов КИП и А", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается проверка и настройка автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) основных и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

"Пуск и вывод на режим основных объектов комплекса глубокой переработки нефти (каталитический крекинг R2R) и производства ароматики (каталитический риформинг CCR и ParamaX) возможен только после тщательной проверки и готовности основных и вспомогательного оборудования и трубопроводов, катализаторов, АСУТП и КИП и А", – добавили в Минэнерго.

Отмечается, что ситуация находится на постоянном контроле руководства Минэнерго и АО НК "КазМунайГаз".

Напомним, сегодня стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.

Позже аварию на АНПЗ прокомментировали в Минэнерго. В ведомстве также опровергли информацию об остановке трех НПЗ Казахстана.

Также причину аварийного отключения света, которое произошло в Атырау, объяснили в "Атырау-Жарык" и Минэнерго. Масштабное отключение света в Атырау прокомментировали и в областном акимате.

Между тем стало известно, что электроснабжение в Атырау полностью восстановлено.

А из-за отключения электроэнергии на МАЭК сегодня была частично или полностью приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях КМГ.

Позже в Акорде сообщили, что президент Касым-Жомарт Токаев держит на постоянном контроле ситуацию, возникшую после аварий на АНПЗ и МАЭК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027413-personal-nachal-poetapnyy-pusk-obektov-elektroenergiya-vosstanovlena-na-atyrauskom-npz/

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