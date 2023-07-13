"Имеются серьезные изъяны": состояние АНПЗ и МАЭК обсудили в правительстве

АНПЗ. Фото: facebook.com/anpzkz

Госкомиссия, расследующая аварии на МАЭК и АНПЗ, назвала ряд причин, которые могли привести к сбоям в работе этих предприятий. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Ход расследования причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ), рассмотрели на заседании Госкомиссии под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов доложил, что рабочая группа госкомиссии с 6 по 9 июля совершила выезд в Мангистаускую и Атыраускую области, в результате чего была восстановлена вся цепочка событий, произошедших 3 июля.

Кроме того, проведен тщательный анализ состояния энергосистемы Западного региона и отдельно рассмотрена надежность внешнего электроснабжения АНПЗ.

"Произошедшая ситуация свидетельствует о недочетах в прогнозировании баланса и планировании ремонтных схем в энергосистеме Западного региона. Затянулась реализация проекта по усилению электрической сети Западной зоны Единой электроэнергетической системы РК", – заявили в пресс-службе правительства.

Также отмечается высокая аварийность региональных станций в Атырауской и Мангистауской областях, в первую очередь МАЭК. Оборудование станции характеризуется высокой степенью износа.

Вместе с тем имеются вопросы к работе новой парогазовой тепловой станции ТОО "Karabatan Utility Solutions". На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе имеются серьезные изъяны в схеме внешнего электроснабжения.

"Работа по установлению ответственности должностных лиц в рамках произошедших аварий продолжается", – говорится в сообщении.

При этом уже сейчас разработан план по решению ряда системных проблем для недопущения подобных ситуаций в будущем. Он подразумевает:

модернизацию и реконструкцию МАЭК;

усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС;

строительство собственного энергоисточника мощностью на АНПЗ;

соединение Западной зоны с ЕЭС РК.

Также премьер-министр поручил продолжить активную работу по установлению всех обстоятельств произошедших аварий и детально проработать реализацию мер по их недопущению в будущем.

Авария на МАЭК и АНПЗ

Напомним, 3 июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером 3 июля. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

По поручению президента была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру. Он посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

Из-за аварийного отключения на АНПЗ в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.

6 июля стало известно, что ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершились. Однако уже на следующий день на предприятии вновь вышел из строя энергоблок №1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2028454-avariya-na-maek-i-anpz-kak-ne-dopustit-takih-proisshestviy-vnov-rasskazali-v-pravitelstve/