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Выделят 4,9 млрд тенге для модернизации: Смаилов посетил МАЭК, где произошла авария

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Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Актау, чтобы проверить ход ремонтно-восстановительных работ на МАЭК, сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

Отмечается, что МАЭК обеспечивает жителей Актау и других населенных пунктов Мангистауской области электрической и тепловой энергией. Кроме того, опреснительный комплекс предприятия производит питьевую, горячую и техническую воду.

Основное энергетическое оборудование МАЭК вводилось в эксплуатацию в 60-90-х годах прошлого века, физический износ которого на сегодняшний день составляет более 80%. В связи с этим Главой государства ранее было дано поручение провести модернизацию энергопредприятия. В рамках этой работы из резерва акимата выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования электростанции, насосного оборудования опреснительных установок и так далее.

В ходе посещения комбината Алихан Смаилов заслушал доклады акима Мангистауской области Нурлана Ногаева и гендиректора ТОО "МАЭК" Жасулана Суюнчалиева о текущей ситуации на ТЭС, а также о проводимой работе по устранению последствий произошедшей аварии. Было отмечено, что ремонт ведется по графику, уже 7 июля планируется вывести энергоблок на полный режим работы.

Премьер-министр подчеркнул, что к аварийным ситуациям приводит высокая изношенность энергетического оборудования МАЭК. Так, 3 июля из-за остановки энергоблока №1 были обесточены объекты в Мангистауской и Атырауской областях.

"Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий", — сказал Алихан Смаилов.

Авария на МАЭК и АНПЗ

Напомним, что вчера вечером был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). Причиной стало резкое увеличение подпитки котла. Из-за этого часть города Атырау осталась без электричества, а также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

При этом из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях. Появлялась информация об остановке трех НПЗ Казахстана, но ее опровергли представители Минэнерго.

Кроме того, в Министерстве энергетики РК высказывались о запасах ГСМ в стране на фоне аварийной ситуации на АНПЗ.

По данным ведомства, на 3 июля запасы ГСМ, включая ГСМ на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ, в Казахстане составляли:

  • автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-суточной потребности страны;
  • Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);
  • дизтопливо – 520 тыс. тонн (29 суток).

"Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ", – заверяли в Минэнерго.

Вчера премьер-министр еще раз подчеркнул, что никакого дефицита ГСМ не ожидается.

"Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности", – заявил Смаилов.

Также отметим, что по поручению президента под председательством Алихана Смаилова была создана специальная госкомиссия по расследованию причин аварии. Позже премьер поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027675-smailov-priehal-v-aktau-chtoby-prokontrolirovat-remontnye-raboty-na-maek/

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