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В Атырау полностью возобновлена подача электричества

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Лампа накаливания на столе
Электричество. Иллюстративное фото: pexels.com

В Атырау полностью восстановили электроснабжение. АНПЗ также включено, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго, электроснабжение в Атырау полностью восстановлено.

В Атырауский НПЗ также подано напряжение. Завод набирает нагрузку.

"КТК тоже только что включили. Начнет набор нагрузки", - добавили в ведомстве.

Акимат Атырауской области в своем официальном Telegram-канале также сообщил, что подача электроэнергии полностью восстановлена по Атырау и сельским округам.

"По сообщению АО "Атырау Жарык", сегодня 21:30 освещение было полностью восстановлено в микрорайонах Кокарна, Алгабас, Элеваторная, Курилкино, Первый участок, Водников, СМП-136, Еркинкала, микрорайон Береке, Аксай, Бесикти, Томарлы и Вокзал. Подача электроэнергии физическим лицам полностью восстановлена по городу Атырау и сельским округам", – добавили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества.

Позже аварию на АНПЗ прокомментировали в Минэнерго.

"В связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.

В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки.

Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно", – пояснили в ведомстве.

Также причину аварийного отключения света, которое произошло в Атырау, объяснили в "Атырау-Жарык" и Минэнерго.

Масштабное отключение света в Атырау прокомментировали и в областном акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027403-v-atyrau-polnostyu-vozobnovlena-podacha-elektrichestva/

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