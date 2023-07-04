Тысячи кубометров техногаза выбросило в воздух при ЧП на НПЗ в Атырау: люди пожаловались на запах

Атырауский НПЗ. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

С последствиями ЧП на Атырауском НПЗ продолжают бороться в городе. Из-за аварийного отключения в воздух было выброшено огромное количество технологического газа, передает сайт телеканала КТК.

В Атырау продолжают бороться с последствиями аварии, произошедшей на местном нефтеперерабатывающем заводе.

По информации руководства АНПЗ, в результате аварийного отключения в воздух было выброшено 8 тысяч кубометров технологического газа.

"Это технологический газ со всех установок – это сжиженный газ, природный газ, С1, С2, С3, бутаны, пропаны. Есть пропилены. Водород мы сбросили. То есть весь технологический газ, который присутствовал на установках.

Там очень большое количество водорода, очень большое количество углеродного газа", – цитирует телеканал гендиректора ТОО АНПЗ Мурата Досмуратова.

После аварии люди стали задыхаться от образовавшегося запаха, при этом нанесенный окружающей среде ущерб, как сообщается, еще не назвали. Кроме того, крупные предприятия в Атырау все еще ждут подключения к электричеству, говорится в телесюжете.

Отмечается, что вернуться к плановым объемам производства нефтепродуктов на НПЗ в Атырау планируется до конца недели.

Нефтяники говорят, что такие отключения, какое случилось вчера, происходят нередко, отчего они теряют миллиарды тенге доходов. По их словам, ситуация свидетельствует о критической изношенности инфраструктуры энергосистем.

"Электроэнергии достаточно в этом регионе. Просто система снабжения и поставки – она ненадежная. Ведь отключение произошло только из-за этого", – отметил Досмуратов.

Ранее сегодня мы писали, какие ограничения по подаче электричества сохраняются в Атырау и Мангистауской области.

Источник: КТК.

Напомним, вчера на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошло ЧП – аварийно остановились технологические установки завода.

Также был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). Причиной стало резкое увеличение подпитки котла.

В результате часть Атырау осталась без электричества. Его подачу полностью восстановили через несколько часов вечером этого же дня. Электроэнергию также подали и в Атырауский НПЗ.

Между тем представители МАЭК сообщили, что ремонтные работы начнутся только после остывания энергоблока. А в Министерстве энергетики РК высказывались о запасах ГСМ в стране на фоне аварийной ситуации на АНПЗ.

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов поручил создать рабочую группу из числа экспертов для детального изучения причин произошедших аварий и выявления ответственных лиц.

В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, КНБ, Комитета энергонадзора МЭ РК, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, компаний KEGOC, "Самрук-Энерго", "КазМунайГаз" и независимые эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027574-tysyachi-kubometrov-tehnogaza-vybrosilo-v-vozduh-pri-chp-na-npz-v-atyrau-lyudi-pozhalovalis-na-zapah/