Аварии на МАЭК и АНПЗ: Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру

Алихан Смаилов. Фото: t.me/ukimet

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по расследованию причин аварий, произошедших на МАЭК и АНПЗ, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

С докладами о текущей ситуации и принимаемых мерах выступили министр энергетики Алмасадам Саткалиев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО "KEGOC" Каныш Молдабаев, заместитель председателя правления компании "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов.

️Премьер-министр поручил Минэнерго создать рабочую группу из числа экспертов для детального изучения причин произошедших аварий и выявления ответственных лиц.

В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, КНБ, Комитета энергонадзора МЭ РК, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, компаний KEGOC, "Самрук-Энерго", "КазМунайГаз" и независимые эксперты.

"Самое главное – выяснить причины произошедших аварий. Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться", - сказал он.

Премьер-министр поручил️ подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий, ️усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Глава правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.

Он также поручил в кратчайшие сроки обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий западных регионов.

"Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Минэнерго нужно координировать работу над тем, чтобы мы в корне, системно решили имеющиеся проблемы", - заключил Алихан Смаилов.

Аварии на МАЭК и АНПЗ

Напомним, что вчера вечером был остановлен энергоблок №1 на ТЭС Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК). Причиной стало резкое увеличение подпитки котла.

Из-за этого часть Атырау осталась без электричества, а также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Еще из-за отключения электроэнергии на МАЭК была частично либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях.

Также появлялась информация об остановке трех НПЗ Казахстана, но ее опровергли представители Минэнерго.

Кроме того, в Министерстве энергетики РК высказывались о запасах ГСМ в стране на фоне аварийной ситуации на АНПЗ.

Между тем представители МАЭК сообщили, что ремонтные работы начнутся только после остывания энергоблока.

Позже сообщалось, что в Атырау была полностью возобновлена подача электричества. Электроэнергию также подали и в Атырауский НПЗ.

Сегодня утром стало известно, какие ограничения по подаче электричества сохраняются в Атырау и Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2027549-smailov-poruchil-vyyasnit-prichiny-avariy-na-maek-i-anpz/