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На МАЭК вновь отключился тот же энергоблок и по той же причине

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Здание МАЭК
Здание МАЭК. Иллюстративное фото: maek.kz

На Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) вновь вышел из строя энергоблок №1. Ранее из-за его же остановки часть Атырау осталась без света, сообщается на официальном сайте ТОО.

Пресс-служба ТОО "МАЭК" напомнила, что 3 июля в 17:31 произошла вынужденная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО МАЭК из-за резкого увеличения подпитки на котле (нагрузка – 133 МВт).  

4 июля в 21:50 после того, как энергоблок охладился, начались ремонтные работы – их круглосуточно проводили сотрудники комбината. И уже 6 июля работы завершились, в 05:51 энергоблок №1 включили в работу.

Однако 6 июля в 17:33 на ТЭС повторно отключился энергоблок №1 по той же причине.

"В настоящее время персоналом ТЭС ведутся подготовительные работы для проведения ремонта энергоблока", – говорится в публикации.

Отмечается, что ограничений по бытовым потребителям Мангистауской области в электроснабжении нет, также как и отсутствуют ограничения в населенных пунктах в водоснабжении.

Ремонтные работы, как сообщается, начнут после полуночи 8 июля, так как на охлаждение котла энергоблока требуется более 24 часов.

При этом ремонт энергоблока планируется произвести до 00:00 9 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027837-na-maek-vnov-otklyuchilsya-tot-zhe-energoblok-i-po-toy-zhe-prichine/

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