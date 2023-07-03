Авария случилась на Атырауском НПЗ. Часть города осталась без электричества

Атырауский НПЗ. Кадр из видео: t.me/Petro_council

Сегодня, 3 июля, на нефтеперерабатывающем заводе в Атырау случилась авария, в результате чего часть города осталась без электричества. Об этом сообщает Telegram-канал Нефтегазового совета Казахстана.

Сообщается, что произошла глубокая посадка электроэнергии со стороны внешних сетей.

"В результате аварийно остановились технологические установки завода, за исключением установки ЭЛОУ-АТ-2. Ориентировочно в 18:47 произошло полное отключение электроснабжения завода.

По причине аварийного отключения линии электроснабжения АО "KEGOC" на новой части подстанции завода произошел инцидент.

В этой связи все установки, кроме установки первичной переработки, были остановлены. Избыточное давление на установках согласно технологического регламента и плана ликвидации аварии были направлены на факельные установки", - говорится в сообщении.

Сейчас подача электричества еще не возобновлена.

"Техническим отделом завода ведутся мероприятии по выяснению причин и для дальнейшей работы завода. Жертв и пострадавших нет", - заключили в совете.

Издание AtyrauPress, ссылаясь на АО "Атырау-Жарык", сообщает, что почти половина Атырау осталась без света и воды. По неофициальным источникам, авария произошла на энергоблоке 1 на МАЭК. ТШО и НКОК перешли на автономное электроснабжение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2027389-avariya-sluchilas-na-atyrauskom-npz-chast-goroda-ostalas-bez-elektrichestva/