Кто ответит за то, что астанчане ходят в туалет по расписанию без воды, ответил Кульгинов

Вода. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня в кулуарах правительства зампремьера Алтай Кульгинов предложил не искать виновных в том, что астанчане сейчас испытывают дискомфорт из-за нехватки воды в столице, передает корреспондент NUR.KZ.

Кульгинова спросили, будет ли кто-то из чиновников нести ответственность за то, что астанчане буквально ходят в туалет по расписанию из-за нехватки воды в городе – в Астане отключают воду в ЖК, а напор из кранов периодически падает.

"С учетом того, что динамика численности горожан растет очень быстро. Я работал акимом 3,5 года. За это время порядка 300 тыс. человек переехало в столицу, понимаете? Резкий рост идет – как миграция, так и демографический.

С учетом этого мы в 2020 году начали строить НФС (прим.авт – насосно-фильтровальная станция). Сейчас этот проект завершен, будет вода. Нужно быстрее завершать этот проект и запускать. Акимат обещает в июне завершить", – заявил Кульгинов.

Он добавил, что дополнительная вода и инженерные сети в Астане есть – вопрос в НФС, которая очистит эту воду. По словам Кульгинова, станция уже готова – идут пусконаладочные работы.

Также Кульгинов добавил, что генплан Астаны 2000-х годов предусматривал 800 тыс. жителей, в 2010 его скорректировали – до 1,2 млн астанчан к 2030 году.

В 2019 году план снова пришлось изменить – теперь уже с прогнозом в 2,5 млн человек к 2035 году.

Кульгинов предложил не искать виноватых в нынешней ситуации с водой при таком количестве жителей Астаны.

"Я не скажу, кто виноват, зачем искать виновных? Мы свою работу сделали, я вам рассказываю, что сделал акимат вместе с правительством.

Сейчас две газовые тепловые станции строятся – мы это начали два года назад. ТЭЦ, которые 10 лет не строились, подрядчики после замечаний и поручений госорганов начали заниматься строительством. Мы свою работу выполняем", - добавил он.

Дефицит воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023581-kto-otvetit-za-to-chto-astanchane-hodyat-v-tualet-po-raspisaniyu-bez-vody-otvetil-kulginov/