"Посмотрю своими глазами": Саткалиев поедет на ТЭЦ в Экибастузе после критики депутатов

Алмасадам Саткалиев: t.me/KZgovernment

Глава Минэнерго в кулуарах правительства сообщил, что собирается поехать на ТЭЦ в Экибастуз в конце лета – ранее депутаты раскритиковали его за долгие сборы в регион, передает корреспондент NUR.KZ.

У министра Алмасадама Саткалиева спросили, есть ли у экибастузцев повод переживать, что прошлогодняя зима без тепла повторится.

"Давайте я съезжу на этот объект, посмотрю своими глазами. Пока, по данным акимата, госэнергонадзора, там идет нормально все. Обеспечен необходимый ремонт, оборудование закуплено.

Окончательно скажу, когда сам увижу, что там. В Экибастуз я поеду этим летом, в августе, в Риддер – в начале июля, завтра буду в СКО", – заявил глава Минэнерго.

Журналисты поинтересовались, не поздно ли министр собирается в Экибастуз.

"Нет, не поздно. Там мы, в принципе, по степени критичности отобрали объекты. Важно до ноября ремонты закончить. По нашей информации, там ремонт идет, все нормально", – добавил Саткалиев.

Напомним, ранее депутаты раскритиковали министра энергетики за то, что он сидит в кабинете и ни разу не посетил проблемные ТЭЦ в Казахстане – председатель мажилиса заявил, что пока Саткалиев соберется в регионы, уже наступит зима.

Добавим, что Алмасадам Саткалиев занимает пост министра энергетики с апреля этого года. До этого он возглавлял фонд "Самрук-Қазына".

Напомним, в октябре прошлого года на теплоэлектроцентрали в Риддере произошла остановка котлов. Произошло это из-за некачественного мазута. В январе там же затопило багерную насосную станцию. Позже – случился пожар.

В конце января у риддерской ТЭЦ сменился собственник, которым стал казахстанский инвестор. В конце марта там вновь произошла авария – в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли, после чего в городе объявили режим ЧС.

В конце ноября прошлого года на ТЭЦ в Экибастузе произошла крупная авария. В результате этого большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

В городе объявили режим ЧС, его отменили лишь 8 декабря.

18 февраля в городе вновь произошла внештатная ситуация на ТЭЦ. В Минэнерго сообщили, что на теплоэлектроцентрали случилось повреждение на коллекторе подачи тепловой сети водогрейной части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026570-posmotryu-svoimi-glazami-satkaliev-poedet-na-tets-v-ekibastuze-posle-kritiki-deputatov/