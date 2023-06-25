Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности в связи с ситуацией в России

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе мероприятия глава государства заслушал доклады премьер-министра, Генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в Российской Федерации.

Несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы с обеспокоенностью восприняли ситуацию в дружественной стране, с которой Казахстан имеет самую протяженную границу в мире. Президент отметил, что Россия является стратегическим партнером Казахстана.

Глава государства напомнил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержал меры российских властей по наведению конституционного порядка и обеспечению безопасности своих граждан. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения о прекращении военных действий.

По мнению президента, ключевым приоритетом внутренней политики любого государства, включая Казахстан, должен быть принцип верховенства закона как основы обеспечения общественного порядка и социально-экономического развития.

В ходе заседания отмечена необходимость обеспечения финансово-экономической стабильности в стране, а также безопасности казахстанских граждан. Президент дал поручение руководителям всех ведомств быть готовыми к реагированию на возможные угрозы возникновения кризисных ситуаций.

По итогам заседания Совета Безопасности глава государства одобрил разработанный правительством Оперативный план действий.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

Еще позднее появилась информация, что в сторону Москвы по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Это также подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Между тем посольство РК в РФ также сделало заявление. Казахстанцев в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросили воздержаться от их посещения.

Позже сообщалось, что президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин проинформировал о ситуации в стране.

Вечером стало известно, что Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности 25 июня.

Вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Сегодня губернатор Ростовской области сообщил о выходе колонны ЧВК "Вагнер" из города.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал ряд заявлений касательно ситуации с ЧВК "Вагнер". Он сообщил о том, каких договоренностей удалось достичь сторонам.

По его словам, уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина будет прекращено, он уйдет в Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026283-tokaev-provel-vneocherednoe-zasedanie-soveta-bezopasnosti/