Посольство Казахстана в России обратилось к казахстанцам

Здание посольства РК в РФ. Иллюстративное фото: kazembassy.ru

В связи с имеющимися угрозами безопасности посольство Республики Казахстан в Российской Федерации обратилось к казахстанцам. Заявление опубликовано сегодня на официальном сайте ведомства.

"В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения.

Настоятельно просим всех граждан, находящихся в Российской Федерации, и особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в России (онлайн по ссылке).

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Телефон горячей линии посольства РК в РФ: +7-925-897-71-14", - сообщили в ведомстве.

Ситуация в России

Как сообщают СМИ, руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о том, что по их лагерям были нанесены ракетные удары, якобы лично санкционированные министром обороны Сергеем Шойгу. Он пообещал начать "марш справедливости" - многие восприняли эту угрозу как попытку устроить военный переворот.

Между тем в Минобороны РФ назвали эти сообщения не соответствующими действительности и информационной провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу.

После этого губернатор Ростовской области призвал местных жителей воздержаться от поездок в центр города и попросил не покидать свои дома. Глава Липецкой области заявил об усилении мер безопасности в регионе, а правительство Воронежской области сообщило, что по дороге М-4 Дон движется колонна военной техники.

Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026193-posolstvo-v-rossii-obratilos-k-kazahstantsam/