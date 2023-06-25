Колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону, подтвердил губернатор

Танк на улицах Ростова-на-Дону. Фото: t.me/news161ru

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что колонна ЧВК "Вагнер" вышла из Ростова-на-Дону. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация о том, что бойцы ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию у штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Глава региона позже сообщил, что они покинули город.

"Колонна ЧВК Вагнер вышла из Ростова и направилась в свои полевые лагеря", - написал Голубев.

Он также поблагодарил всех, кто в этих условиях обеспечивал слаженную работу систем жизнеобеспечения в донской столице и во всей Ростовской области.

В Telegram-канале РИА Новости также сообщили, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин тоже покинул Ростов-на-Дону. Корреспонденты опубликовали видео в описании которого говорится, что он покидает город на внедорожнике.

Также корреспонденты показали, как колонна военной техники ЧВК уезжает из Ростова-на-Дону.

В ночь с 23 на 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Поздним вечером 24 июня пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным.

В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Тем временем пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что уголовное дело о вооруженном мятеже против Евгения Пригожина будет прекращено, "ЧВК Вагнер" вернется в полевые лагеря, а сам Пригожин "уйдет" в Беларусь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026267-kolonna-chvk-vagner-vyshla-iz-rostova-na-donu-podtverdil-gubernator/