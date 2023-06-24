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Токаев завтра проведет внеплановое заседание Совета безопасности

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Заседание запланировано на утро 25 июня, об этом сообщается в официальном Телеграм-канале пресс-службы главы государства.

Завтра утром президент Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности.

"Глава государства заслушает отчеты премьер-министра, руководителей силовых ведомств о принятых мерах во исполнение его поручений в связи с ситуацией в России.

Ожидается принятие оперативного плана действий по нейтрализации возможных негативных последствий влияния обстановки в соседнем дружественном государстве на безопасность граждан Казахстана и экономику нашей страны", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин проинформировал о ситуации в стране.

"Касым-Жомарт Токаев отметил, что происходящие события – это внутреннее дело России", – цитировала ранее Акорда главу государства.

Ситуация в России

Напомним, прошлой ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Между тем посольство РК в РФ также сделало заявление. Казахстанцев в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросили воздержаться от их посещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026249-tokaev-provedet-vneplanovoe-zasedanie-soveta-bezopasnosti/

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