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Пожар с горящим резервуаром на нефтебазе потушили в Воронеже

Опубликовано:

Пожарные тушат пожар
Пожар. Фото с места событий: МЧС РФ

В Воронеже ликвидировали пожар с горящим резервуаром с авиационным топливом на нефтебазе. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Всего к ликвидации пожара были привлечены 97 человек и 31 единица техники, сообщает РИА Новости. По информации спасателей, горел резервуар объемом 5000 кубометров с керосином на площади 800 кв.м. На нефтебазе произошла разгерметизация одного резервуара с авиационным топливом.

Никто не пострадал.

Напомним, что на нефтебазе в Воронеже загорелся один из резервуаров с топливом. В Сети опубликовали кадры с места событий, судя по кадрам, произошел взрыв. Также был виден самолет, пролетающий над нефтебазой.

Позже глава региона Гусев сообщил, что резервуар с авиатопливом разгерметизировался на горящей в Воронеже нефтебазе.

Стоит отметить, что ранее в Воронежской области был введен режим КТО из-за ситуации с мятежом ЧВК "Вагнер". А губернатор Александр Гусев сообщал о проведении оперативно-боевых мероприятий в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2026268-pozhar-s-goryaschim-rezervuarom-na-neftebaze-potushili-v-voronezhe/

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