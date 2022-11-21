"Быть у руля страны - большая ответственность": Каракат Абден поздравила Токаева (видео)

Каракат Абден. Фото: instagram.com/abdenkarakat

Кандидат в президенты Казахстана Каракат Абден записала обращение после оглашения результатов exit poll. В своем видео, которые было опубликовано в ее аккаунте в Instagram, она поздравила Касым-Жомарта Токаева с победой.

"От всего сердца поздравляю главу государства Касым-Жомарта Кемелевича с победой в этой гонке. Честные и справедливые выборы - еще один показатель демократии в нашей стране. Быть у руля страны - очень большая ответственность.

Дорогие соотечественники, сегодня единство и согласие в стране стали жизненно важной составляющей ее благополучия. Поэтому желаю Касым-Жомарту Кемелевичу на этом пути неиссякаемого вдохновения и больших жизненных сил!" - заявила она.

Напомним, ранее были опубликованы итоги первого exit pool, проведенного Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

После появления итогов exit pool с заявлениями выступили кандидаты Жигули Дайрабаев и Салтанат Турсынбекова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998189-karakat-abden-pozdravila-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah-video/