Назарбаев поздравил Токаева с победой на внеочередных выборах
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Нурсултан Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных выборах президента Казахстана, об этом сообщается на официальном сайте Elbasy.kz.
"Искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах президента Республики Казахстан!
Эта победа свидетельствует о Вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в Ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые Вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства.
Желаю, чтобы Вы всегда пользовались всеобщей поддержкой и уважением народа", – говорится в поздравлении первого президента.
Напомним, согласно итогам exit poll, Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, набрав наибольшее количество голосов избирателей.
Предварительная явка на выборах составила 69,43% избирателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998157-nazarbaev-pozdravil-tokaeva-s-pobedoy-na-vneocherednyh-vyborah/