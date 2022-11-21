Жигули Дайрабаев и Салтанат Турсынбекова поздравили Токаева с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/toqaev2022

Кандидаты в президенты Казахстана Жигули Дайрабаев и Салтанат Турсынбекова обратились к гражданам после появления первых результатов еxit-poll.

Жигули Дайрабаев в эфире телеканала "Хабар 24" поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах. Он отметил, что народ сделал свой выбор. Даирбаев пожелал Токаеву успехов в работе. Также Жигули Молдакалыкович поблагодарил тех казахстанцев, кто отдал ему свой голос.

"Уважаемые казахстанцы, предвыборная кампания завершилась, результаты голосования оглашены. Народ принял своё решение. Выражаю огромную благодарность всем, кто доверился и проголосовал за меня. В дальнейшем я продолжу реализацию своей программы, которую презентовал избирателям. Во время агитационной работы наша партия добилась двух главных целей, первое то, что мы поднимали самые острые и важные вопросы в сельском хозяйстве, и сделали все возможное для продвижения партии "Ауыл". Поздравляю Касым-Жомарта Токаева, уверен, что он будет служить во благо народа", - заявил он.

Согласно опубликованным ранее данным exit-poll, Жигули Дайрабаев набрал более 3 % голосов.

Также с обращением выступила кандидат в президенты Салтанат Турсынбекова.

"У каждого кандидата своя победа! Моя победа заключается в том что мне удалось вывести на новый уровень статус женщины-политика, благодаря моей предвыборной программе вопросы дискриминации и искоренения насилия не сходили с повестки дня. Я уверена, что мне удалось достучаться до сердец каждого из электоральной кампании и сейчас, пользуясь прямым эфиром, я хочу еще раз повторить, что я буду реализовывать все свои обещания перед народом. На каждой встрече я поднимала социально значимые вопросы, вопросы улучшения качества жизни граждан. А этих встреч было немало. Касым-Жомарт Кемелевич, от всей души поздравляю Вас с убедительной победой. Желаю Вам успехов в реализации всех ваших планов! Со своей стороны я готова оказать вам всестороннюю поддержку!" - заявила она.

Салтанат Турсынбекова по данным еxit-poll получила 2 % голосов избирателей.

Напомним, были опубликованы итоги первого exit poll, проведенные Международным институтом региональных исследований "Открытое общество" - по их данным, на выборах президента больше всех голосов набрал Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998159-zhiguli-dayrabaev-i-saltanat-tursynbekova-pozdravili-tokaeva-s-pobedoy-na-vyborah/