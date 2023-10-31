С минуты молчания началось заседание в правительстве

Сегодня, 31 октября, заседание правительства Казахстана началось с минуты молчания в память о погибших в Карагандинской области шахтерах, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, таким образом члены кабмина почтили память погибших на шахте им. Костенко горняков.

Напомним, в ночь на 28 октября в Карагандинской области на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, прогремел взрыв. Взрыву, по предварительным данным, предшествовало возгорание в лаве. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека.

В регион в тот же день прибыл Касым-Жомарт Токаев. Он провел заседание оперштаба по ликвидации аварии на шахте. В ходе заседания глава Минтруда Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

После произошедшего правительству было поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

После ЧП все шахты "АрселорМиттал Темиртау" на сутки приостановили работу.

29 октября было объявлено днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

Согласно последним данным, в результате ЧП на шахте имени Костенко погибли 45 горняков. Сегодня на заседании глава МЧС Шарипханов сообщил, что в шахте также найдены останки предположительно 46-го погибшего.