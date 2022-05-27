Дефицита сахара в Казахстане нет, заявили в Минсельхозе

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В Министерстве сельского хозяйства Казахстана заявили о том, что на сегодняшний день в стране нет дефицита сахара, а его производство осуществляется бесперебойно. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По данным МСХ, запасы сахара в стране составляют порядка 67 тыс. тонн. В стабилизационных фондах Казахстана, на торговых объектах, на складах республики находится порядка 31 тыс. тонн продукта.

Кроме того, на заводах в наличии имеется еще 36 тыс. тонн тростникового сырца для переработки. Дополнительно в дороге находится 16 тыс. тонн сахара-сырца.

Производство продукта на сахарных заводах осуществляется бесперебойно. Также осуществляется поставка сахара на внутренний рынок АО "НК "Продкорпорация".

Для стабилизации цен заводы отгружают сахар в стабфонды регионов, торговые сети и поставщикам. Поставка производителям сахаросодержащей продукции производится в соответствии с их заявками.

Всего за май было отгружено свыше 30 тыс. тонн продукта, в июне планируется отгрузить еще 44,8 тыс. тонны сахара.

Для оперативной поставки продукта в регионы МСХ совместно с заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос беспрепятственного перемещения грузов с сахаром и тростниковым сахаром-сырцом железнодорожным транспортом по территории Казахстана.

Напомним, в марте в Казахстане возник ажиотажный спрос на сахар. Это произошло после того, как в Минторговли заявили о том, что "запасов сахара в стране столько, что хватит на 3 месяца вперед".

После этого глава Минторговли Бахыт Султанов объяснил сообщение ведомства и призвал казахстанцев "не создавать панических настроений".

О ситуации с сахаром в середине марта упоминал и премьер-министр Алихан Смаилов. Тогда глава МСХ Ербол Карашукеев заверил его, что поводов для беспокойства нет.

В апреле в Минсельхозе заявили, что нашли способ обеспечить страну сахаром. Тем не менее в начале мая мы писали о том, что дефицита сахара в Казахстане уже нет, но цены на него продолжают расти.

13 мая был введен временный запрет на вывоз сахара из страны. Позже в МСХ заявляли, что "до конца года резких скачков цен на сахар не ожидается".

Недавно о дефиците весового сахара заявили жители Карагандинской области. По данным Антикора, цена за килограмм продукта в Караганде достигала 1300 тенге.

Следом о подорожании и исчезновении сахара с магазинных полок сообщили жители Уральска и предприниматели из Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971408-defitsita-sahara-v-kazahstane-net-zayavili-v-minselhoze/