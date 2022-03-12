"Сметают сахар с прилавков": ажиотаж возник в магазинах Казахстана (видео)

Кадр из видео: instagram.com/eto_kokshetau_detka

В соцсетях стали появляться видео из разных городов Казахстана с толпами людей в магазинах. Отмечается, что "люди сметают сахар с прилавков".

"В торговых домах Карагандинской области - ажиотаж. На прилавках нет сахара, даже рафинад уже на исходе", - отмечается в Telegram-канале "Патриот".

"С раннего утра сахар-песок смели с прилавков в течение часа. На складе есть сахар, поэтому мы призываем население не устраивать искусственный ажиотаж", - сообщили каналу в администрации сети супермаркетов.

По информации Sputnik Казахстан, в Кокшетау покупатели едва не устроили потасовку в очереди за сахаром в одном из супермаркетов.

В Нур-Султане, как передает корреспондент издания, в одном из гипермаркетов сахар в какой-то момент вообще закончился. В другом люди набирали сразу по несколько килограммов, поэтому продавцы были вынуждены ограничить отпуск товара.

В Петропавловске во второй половине дня в субботу во многих магазинах были лишь пустые полки. Также фиксировалось подорожание сахара до 420 тенге за килограмм.

В Павлодаре тоже наблюдался ажиотаж. В одной из торговых точек сахар продавали порционно по 4,5 кг.

"Люди словно с ума сошли. Сахара много, но мы ограничили продажу, чтобы не раскупили все", - пояснила продавец одного из магазинов.

Жители Уральска также сообщают, что в магазинах столпотворения, сахар скупают тележками и пакетами.

Между тем корреспонденту Sputnik Казахстан в управлении предпринимательства Акмолинской области пояснили, что в оптовую реализацию поступает сахар-песок производства ТОО "Таразский сахарный завод" по отпускной цене 390 тенге за кг.

"Также на оптовых складах и в розничных торговых предприятиях имеется достаточное количество сахара и других товаров, пополнение запасов производится в текущем режиме", - отметили в ведомстве.

Здесь попросили граждан не поддаваться провокационным сообщениям и не создавать ажиотаж.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что Россия планирует запретить вывоз сахара из страны. А накануне в Минторговли заявили, что его запасов в Казахстане хватит на три месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960401-smetayut-sahar-s-prilavkov-azhiotazh-voznik-v-magazinah-kazahstana-video/