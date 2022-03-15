"Поводов для беспокойства нет": Смаилов о ситуации с сахаром в стране

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Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании кабмина поднял вопрос о ситуации с сахаром в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава кабмина поинтересовался у министра сельского хозяйства о текущей ситуации в стране с сахаром.

"Ербол Шыракпаевич (Карашукеев – глава МСХ РК – прим. ред.), в социальных сетях распространяется информация о резком повышении спроса на ряд продуктов, особенно на сахар. Расскажите о ситуации с обеспечением основных продовольственных товаров на рынках", – обратился премьер-министр.

Ербол Карашукеев в ответ сообщил, что его ведомство совместно с Министерством торговли и интеграции каждую неделю проводит анализ ситуации.

"Держим на постоянном контроле. На сегодня 1,3 млн тонн социально значимых продовольственных товаров есть в фондах. Запасы пополняются. Муки имеется 144 тыс. тонн, риса – около 40 тыс. тонн, макарон – 21,5 тыс. тонн. И порядка 900 тыс. тонн овощной продукции.

Запасы продовольствия ежедневно обновляются. Также имеются достаточные объемы сырья для производства продовольственных товаров, поэтому ситуация стабильная.

Что касается сахара, то на сегодняшний день запасы составляют порядка 90 тыс. тонн. В стабилизационных фондах торговых объектов на складах имеется 38,2 тыс. тонн. Около 20 тыс. тонн готово для переработки. Если говорить о продкорпорации, то имеется 2,5 тыс. тонн сахара. Сейчас проводится отгрузка в регионы", – доложил глава МСХ.

Он также отметил, что решением совета Казахстану предоставлено право на беспошлинный ввоз белого сахара и сахара-сырца в объеме 250 тыс. тонн до 31 августа 2022 года. К этому часу осуществляется распределение квот между участниками внешнеторговой деятельности.

"В ближайшее время будет завезено. То есть продовольствия сахара достаточно. При продаже дополнительно производится, а также завозится", – резюмировал министр.

"То есть, пополняется ежедневно?" – уточнил Смаилов еще раз.

В ответ Карашукеев заверил, что ситуация стабильная и что в стране имеются достаточные объемы сахара.

"Это значит, что поводов для беспокойства нет?" – поинтересовался глава кабмина.

На что глава МСХ ответил коротко: "Нет".

Ранее на онлайн-брифинге в СЦК глава Комитета торговли при Министерстве торговли и интеграции РК заявил, что отсутствие сахара на полках в некоторых торговых сетях – лишь следствие ажиотажа.

Напомним, ранее в Минторговли заявляли, что запасов сахара в Казахстане хватит на целых три месяца вперед, подразумевая уже имеющиеся запасы продукта. Также в заявлении сообщалось, что запасы постоянно пополняются.

Тем не менее, в разных городах Казахстан а возник ажиотаж – люди буквально сметали сахар с полок в магазинах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960747-povodov-dlya-bespokoystva-net-smailov-o-situatsii-s-saharom-v-strane/