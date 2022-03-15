"Призываем не создавать панических настроений": Султанов о сахаре в Казахстане

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Заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов высказался о ситуации с сахаром в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда мы говорим о том, что есть трехмесячный запас сахара, это не означает, что через три месяца сахара не будет, никакого ажиотажа не должно быть.

Мы призываем население не создавать панических настроений. Производство не останавливается, контракты с ближним и дальним зарубежьем (есть - прим. ред.). Мы дополнительно проводим меры по сдерживанию роста цен", - сообщил он.

Он отметил, что во многом цены на сахар в стране растут из-за ажиотажа. К этому часу, по его словам, один килограмм сладкого продукта стоит 400 тенге.

"Мы просим не создавать ажиотажа. (Цены - прим. ред.) 900 тенге за килограмм (сахара - прим. ред.) я не видел. Я лично был в воскресенье в нескольких объектах, цена в рознице - от 400 тенге", - сообщил Султанов.

Его поддержал министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

"У нас есть 3-месячный запас сахара, он достаточен. У нас есть договоренность со странами ЕАЭС, мы его завозим, сейчас договоренности имеются.

Кроме того, у нас есть квота: мы можем 250 тысяч тонн завозить из стран, не входящих в ЕАЭС. Это Египет – крупный производитель, Польша. Мы каждый год договариваемся, объемы складов тоже ограничены, поэтому мы не можем на год завезти сахара.

Ажиотажа никакого нет, сейчас есть 3-месячный запас, потом обеспечим еще на три месяца", - заверил министр.

Напомним, ранее в Минторговли заявили, что запасов сахара в стране столько, что хватит на 3 месяца вперед.

Многие казахстанцы поняли эту фразу неверно, подумав, что его запасов "хватит только на 3 месяца", после чего в городах страны возник ажиотаж на сахар.

О ситуации с сахаром в стране сегодня также высказывался премьер-министр Алихан Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960784-prizyvaem-ne-sozdavat-panicheskih-nastroeniy-sultanov-o-sahare-v-kazahstane/