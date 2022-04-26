Как обеспечить казахстанцев сахаром, придумали в Минсельхозе

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Министр сельского хозяйства Казахстана на заседании кабмина рассказал, почему казахстанским фермерам сейчас трудно заниматься выращиванием сахарной свеклы, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев сообщил, что казахстанцы ежегодно потребляют около 532 тыс. тонн сахара, из них только 7% - за счет отечественного сырья.

Он указал на мелкотоварность производства, недостаток воды для полива и ручной труд при выращивании сахарной свеклы, а также изношенность сахарных заводов, демпинг цен со стороны российских производителей.

В связи с этим глава Минсельхоза объяснил, как именно в стране будут увеличивать производство сахара.

"За счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 тыс. га до 38 тыс. га, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции от 332 тыс. тонн до 1,8 млн тонн.

Следовательно, ожидается увеличение производства сахара в 7 раз - до 254 тыс. тонн, снижение импорта сахара на 32%, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7% до 43%", - сообщил министр.

Напомним, в марте в Казахстане возник ажиотажный спрос на сахар, который в определенной степени спровоцировало заявление Минторговли о том, что "запасов сахара в стране столько, что хватит на 3 месяца вперед". Многие казахстанцы поняли эту фразу неверно, подумав, что его запасов "хватит только на 3 месяца". После этого глава Минторговли Бахыт Султанов объяснил сообщение ведомства и призвал казахстанцев "не создавать панических настроений".

О ситуации с сахаром в середине марта упоминал и премьер-министр Алихан Смаилов. Тогда глава МСХ Ербол Карашукеев заверил его, что поводов для беспокойства нет.

Позже антимонопольщики сообщили, что рост цен на сахар в Алматы вызвали спекулянты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966802-kak-obespechit-kazahstantsev-saharom-pridumali-v-minselhoze/