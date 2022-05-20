Антикор: Сахар по 1300 тенге за килограмм продавали в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотрудники Антикоррупционной службы обнаружили факты продажи сахара по завышенным ценам в Карагандинской области. В одном из случаев цены достигли 1300 тенге за килограмм продукта.

Как передает телеканал "Астана", в Антикор поступают многочисленные жалобы от жителей Карагандинской области, которые не могут купить сахар в магазинах.

В итоге выяснилось, что стоимость на товар завышается, причем кое-где цена превышает предельно допустимую почти в 4 раза.

"Были необоснованные цены на сахар от 900 до 1300 тенге по нашему мониторингу", - заявила глава проектного офиса "Сарыарка – адалдык аланы" Карагандинской области Малика Кусенбаева.

Продавцы торговых точек рассказали сотрудникам АПК, что вынуждены завышать цены, так как сами покупают сахар у поставщиков втридорога.

При этом в управлении предпринимательства заявили о достаточном количестве продукта.

"Согласно мониторингу, в розничной сети сахар имеется. С начала месяца в область поступило 400 тонн сахара", - сообщила и.о. главы отдела областного Управления предпринимательства Жулдыз Кусайын.

Сахар по установленным предельным ценам купить возможно, однако его мгновенно распродают. По словам продавцов, в день привозят всего восемь мешков.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, что жители Карагандинской области пожаловались на дефицит сахара в магазинах и супермаркетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970361-antikor-sahar-po-1300-tenge-za-kilogramm-prodavali-v-karagande/