Минторговли: Запасов сахара в Казахстане хватит на три месяца

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В Казахстане формируются запасы основных продовольственных товаров, необходимых населению, сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"По информации регионов и Союза торговых сетей, в Стабилизационных фондах и в торговых объектах сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение трех месяцев", – рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара. Так, у Казахстана имеется возможность ввезти 250 тысяч тонн сахара без уплаты таможенных пошлин до конца августа 2022 года.

"Для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будут предприниматься ряд, включая использование "оборотной схемы" торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов", – отметили в министерстве.

Кроме того, отмечается, что в 2021 году собственное производство сахара в Казахстане составило 276,9 млн тонн, что на 89% выше показателя 2020 года.

По данным Министерства торговли и интеграции, около 60% потребления сахара и патоки в РК (включая промышленное использование) составляет импортная продукция (сахар-сырец). В 2021 году в Казахстан из других стран было импортировано сахара и сахара-сырца на 506,9 млн тонн.

Из Российской Федерации в Казахстан было завезено 275,8 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Из Бразилии – 164,6 млн тонн, Беларуси – 35,5 млн тонн, из Мексики – 30,4 тонн.

Напомним, что в России заявили о временном запрете экспорта зерновых культур в страны ЕАЭС. Также РФ планирует запретить вывоз сахара из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1960260-mintorgovli-zapasov-sahara-v-kazahstane-hvatit-na-tri-mesyatsa/