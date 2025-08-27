Откат биткоина и прогноз доходности: что происходит с криптовалютой, рассказали аналитики

За прошедшую неделю биткоин достиг рекордной цены и вновь подешевел. Но другие виды крипты выросли в цене. Почему на рынке сохраняется волатильность и каким может быть курс BTC, узнайте на NUR.KZ.

Снижение цен BTC и ETH связано с оттоком вложений в ETF, а доминирование биткоина упало до нового минимума в 58,6%, что указывает на растущий интерес к альткоинам.

Аналитики Binance ожидают, что на результаты текущей недели повлияют выступление председателя ФРС Пауэлла и ряд криптособытий, включая Japan Blockchain Week 2025 и Bitcoin Asia 2025.

Первая половина 2025 года оказалась благоприятной для биткоина (BTC), который имел тренд на подорожание. А в середине августа он вовсе обновил рекорд стоимости, преодолев отметку в 124 тыс. долларов за "монету".

Однако на прошедшей неделе рынки оказались под давлением, и стоимость BTC снизилась на 4,8%, а эфир (ETH) подешевел на 6,6%.

В то же время, согласно данным аналитиков Binance, на их фоне существенно возросли альткоины, а особенно BNB, обновив исторический максимум.

Почему основные криптовалюты "просели"

Как отмечают аналитики, снижение цены на BTC и ETH связаны с тем, что наблюдается отток вложений в ETF – биржевым индексам, которые позволяют проще вложиться в криптовалюту (не через прямую покупку, а с помощью ценных бумаг).

И хотя это может указывать на возможный разворот в сторону роста интереса инвесторов к альткоинам, динамика по секторам была неравномерной: стейблкоины, токены бирж, L1 и DeFi (децентрализованные финансы) держались лучше, чем более спекулятивные зоны вроде мем-коинов и крипто-гейминга.

"Эти сдвиги отразились на доминировании BTC. Показатель снизился до новых минимумов (58,6%), что сигнализирует о растущем интересе к альткоинам.

В то же время, недавний ATH BTC сопровождался падающим доминированием и отрицательными августовскими потоками в ETF – это намекает, что спрос все больше идет от розницы, несмотря на продолжающееся институциональное принятие через корпоративные казначейства", – отмечают аналитики.

Это первое существенное продолжительное падение с ноября прошлого года, когда после выборов в США выросли цены на первую волну альткоинов текущего цикла роста до января 2025 года.

И если ослабление доминирования продолжится, то, согласно мнению аналитиков, на динамику вне BTC все больше будут влиять ончейн-триггеры, глобальная ликвидность и регуляторные решения.

"Стейблкоины продолжают наращивать внимание рынка: каждую неделю о новых инициативах заявляют как традиционные финорганизации, так и криптокомпании.

Их рост – один из факторов снижения доминирования BTC и ранний индикатор «сухого порошка» на рынке, часто предвосхищающий ротацию. Это делает стейблкоины важным барометром общей ликвидности", – сообщают аналитики Binance.

Что ожидается на этой неделе

Аналитики ожидают, что на результаты текущей недели повлияет выступление председателя ФРС Пауэлла, который открыл путь к сентябрьскому снижению ставки.

Также стартовали различные криптособытия, где возможны важные анонсы по экосистемам и которые могут стать источниками отраслевых новостей: Japan Blockchain Week 2025 прошел 22 августа, Scottish Bitcoin Conference состялся 23 августа и Bitcoin Asia 2025, который пройдет 28 августа.

"Из макроданных: вторая оценка роста ВВП США за 2-й квартал – 28 августа. Они дадут новые сигналы о силе экономики США. Неделя завершится публикацией индекса потребительской уверенности Японии за август (29 августа) – индикатора настроений домохозяйств и траекторий расходов", – сообщают аналитики.

Напомним, что ранее Нацбанк заявил о запуске обмена криптовалюты на деньги в Казахстане.

И хотя это означает новый этап роста популярности и начало практического применения криптовалют внутри страны (криптокарты, законная покупка и продажа через лицензированные биржи и обменные пункты), но пока что их использование в качестве средства платежа не обсуждается, отмечал генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

В то же время данная сфера остается рискованной. Поэтому эксперты предостерегали казахстанцев, чтобы они не теряли миллионы при покупке криптовалют.

