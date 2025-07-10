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Курс биткоина побил исторический рекорд

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Монеты биткоинов стоят ребром на фоне долларов
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Курс биткоина подскочил до 112 тыс. долларов – это исторический рекорд. С начала 2025 года стоимость криптовалюты выросла примерно на 20%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Стоимость самой популярной криптовалюты в мире побила очередной исторический рекорд. Согласно данным Investing.com, стоимость одного биткоина впервые достигла отметки в 112 тыс. долларов.

Как отмечает Bloomberg, криптовалюта начала расти в цене на фоне новых тарифных заявлений Дональда Трампа.

Напомним, ранее стало известно, что США все-таки введут пошлины против Казахстана в размере 25%. О том, как это может повлиять на страну, мы рассказывали здесь.

В целом стоит отметить, что именно после инаугурации Трампа биткоин начал показывать стремительный рост. В день его вступления в должность президента курс биткоина также побил исторический рекорд. А с начала 2025 года он вырос почти на 20%.

Также напомним, что избранный президент запустил свою цифровую валюту, которую представил как "мем-монету". Впрочем, реальной экономической ценности она не имела, хотя и пользовалась спросом.

Криптовалюта
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2263941-kurs-bitkoina-pobil-istoricheskiy-rekord/