Выгодно ли инвестировать в новый Bitcoin ETF, рассказал эксперт

Рост цены биткоина снова вызывает интерес у инвесторов. А новый инвестиционный инструмент, связанный с BTC, обещает больше доступности. Какие риски и преимущества он имеет, узнали журналисты NUR.KZ.

Bitcoin ETF (Bitcoin Exchange-Traded Fund) – это ценная бумага, которая, как и акции, торгуется на обычных финансовых рынках. При этом его стоимость меняется в соответствии с ценой самого биткоина.

О том, как это работает и какие риски следует учесть казахстанцам, рассказал генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев.

В чем особенность BTC-ETF

Как отмечает эксперт, основная концепция биржевого фонда заключается в удобстве инвестиций в биткоин. И если при прямом хранении BTC инвесторы берут на себя ответственность за настройку и безопасность криптовалютных кошельков, то здесь все гораздо проще.

"Основная выгода Bitcoin ETF включает широкий доступ и высокую ликвидность, так как инвесторы могут легко инвестировать в биткоин, не покупая и не храня криптовалюту самостоятельно.

Тем не менее такие преимущества могут быть нейтрализованы потенциальными рисками, такими как отсутствие прямого контроля над биткоинами, а также потенциальные расходы на управление в рамках ETF", – отмечает Жаслан Мадиев.

Означает ли это официальное признание криптовалюты

Напомним, что криптовалюты не являются ценными бумагами. Однако попытки причислить их к данной категории ранее отмечались в США.

А новая ценная бумага Bitcoin ETF уже имеет официальный статус и регулируется соответствующими органами: например, комиссией по ценным бумагам США (SEC).

Биткоин и доллары. Иллюстративное фото: volody10/Getty Images

"Это одобрение иллюстрирует новый уровень принятия, зрелости и роста проникновения криптовалют. Этот шаг дает отрасли больший авторитет и потенциал для дальнейших инноваций.

Также этот шаг повысит доверие к индустрии цифровых активов, укрепляя основы доверия к рынку среди более широкой аудитории", – считает генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Однако важно отметить, что в Казахстане криптовалюта все еще не имеет статуса платежного средства.

Как покупать Bitcoin ETF

Обычно криптовалюта покупается через криптовалютные биржи. Также могут предлагаться прямые сделки между инвесторами – продажа "с рук" с риском мошенничества.

А для приобретения Bitcoin ETF казахстанцам необходимо начать с выбора брокера, так как он торгуется на биржах и для покупки потребуется брокерский счет. Далее потребуется открыть и пополнить счет – это могут быть доллары, евро или любая другая валюта, которую принимает брокер.

Затем нужно выбрать вид необходимого ETF, количество акций и оформить ордер (поручение) на покупку. Важно искать ценные бумаги по тикеру фонда, поскольку существуют разные Bitcoin ETF и можно случайно купить другую ценную бумагу.

Инвестиционные активы. Иллюстративное фото: freepik.com

"После покупки необходимо убедиться, что транзакция отобразилась в вашей брокерской учетной записи.

Важный момент, который следует учесть – Bitcoin ETF доступен не во всех странах. Перед тем как совершить покупку, инвесторы должны удостовериться, что в стране можно законно приобрести эти бумаги.

Нужно постоянно следить за актуальными законодательными требованиями и регулированиями в регионе, в котором проживает инвестор", – советует Жаслан Мадиев.

Риски таких инвестиций

Как и любой финансовый инструмент, Bitcoin ETF тоже имеет свои риски, отмечает эксперт. Их можно разделить на несколько категорий:

волатильность – так как биржевой фонд отражает цену биткоина, он также может быть подвержен значительным колебаниям стоимости;

управленческие риски – инвесторы вкладывают деньги в фонд, который в свою очередь размещает свои активы в биткоин, но они не владеют биткоином напрямую. Это значит, что они не могут использовать его в качестве средства для транзакций или других операций;

регуляторные риски – их важно учесть, так как рынок криптовалют активно регулируется и контролируется в различных юрисдикциях. Любые будущие регулятивные изменения могут повлиять на цену биткоина и, следовательно, на стоимость Bitcoin ETF;

риски ликвидности – в случае значительных кризисов на рынке может возникнуть проблема ликвидности, когда актив становится трудно продаваемым.

"Повторюсь, что, как и все финансовые инструменты, Bitcoin ETF требует от инвесторов тщательного понимания и оценки всех связанных с ним рисков", – отмечает генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев.

Таким образом, данный инвестиционный инструмент может стать альтернативой прямой покупке криптовалюты. При этом выгода от этих вложений будет зависеть от стоимости биткоина, который имеет большую волатильность и риски.