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Разрешат ли платить биткоином в Казахстане при декриминализации криптовалют, рассказал эксперт

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График, доллары и монетки биткоина.
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вопросы легального использования цифровых активов были подняты депутатами. А премьер-министр выразил поддержку идеи оборота криптовалюты через лицензированные биржи и обменные пункты, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Казахстан рассматривает возможность декриминализации и легализации оборота необеспеченных цифровых активов, включая биткоин и эфир, через лицензированные биржи и обменные пункты.
  • По словам Нурхата Кушимова, генерального менеджера Binance Kazakhstan, это позволит физическим лицам законно покупать и продавать криптовалюты, но их использование в качестве средства платежа пока не обсуждается.
  • Планируемые изменения направлены на создание прозрачных условий использования криптовалют, что должно снизить уровень их нелегального использования и уменьшить объем "серой" зоны.

Необеспеченные цифровые активы в Казахстане – это токены, к которым относятся биткоин (BTC), эфир (ETH) и прочие виды криптовалют.

Их отличает то, что они не привязаны к каким-либо реальным активам и их оборот запрещен на территории страны, кроме Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

При этом, как отмечается в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова, из 15,5 млрд долларов годового оборота лишь 1,4 млрд (9%) приходится на биржи МФЦА, а остальное находится в "серой зоне".

В связи с этим депутаты просили рассмотреть декриминализацию необеспеченных цифровых активов. А в ответе на запрос Олжас Бектенов выразил поддержку идее перехода от политики запретов к политике разрешений.

О том, что это будет значит для казахстанцев, рассказал Нурхат Кушимов, генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Можно ли будет платить криптовалютой

"Как отметил премьер-министр Олжас Бектенов, правительство Казахстана рассматривает возможность легализации оборота необеспеченных цифровых активов через лицензированные биржи и обменные пункты.

Это означает, что физические лица смогут на законных основаниях покупать и продавать не только обеспеченные, но и необеспеченные криптовалюты при использовании лицензированных платформ", – отмечает Нурхат Кушимов.

Монеты биткоинов и кубики лежат на долларах
Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

При этом он указывает, что пока основное внимание уделяется регулированию оборота и инвестиционной легализации криптовалют, а не их использованию в качестве средства расчета.

Поэтому вопросы использования BTC или другой криптовалюты как платежного средства еще не поднимались.

"Тем не менее, с развитием инфраструктуры и дальнейшей либерализацией подходов, возможность проведения платежей в криптовалюте может стать предметом обсуждения в будущем", – считает генеральный менеджер Binance Kazakhstan.

Дополнительно он отметил, что планируемые шаги, направленные на понятные, прозрачные, а главное легальные условия использования криптовалют, значительно снизят уровень их нелегального использования, а также дадут пользователям возможность последовательно мигрировать с глобальных платформ на локальные лицензированные площадки без опасений уголовного преследования.

Таким образом, декриминализация необеспеченных цифровых активов подразумевает возможность их легального оборота при использовании лицензионных платформ. Но их применение в качестве платежного средства пока не обсуждается.

Напомним, что в Алматы осудили мужчину за незаконную торговлю криптовалютой.

Также ранее премьер Бектенов ответил на предложение мажилисменов открыть криптобанк в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2240016-razreshat-li-platit-bitkoinom-v-kazahstane-pri-dekriminalizacii-kriptovalyut-rasskazal-ekspert/