Кликни на хомяка: можно ли заработать на популярных крипто-играх через смартфон

В социальных сетях набирают популярность игры, в которых обещают "заработок" в криптовалюте за активное нажатие на экран смартфона. Как это работает и есть ли риски, узнайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Telegram набирает популярность игра Hamster Kombat, где пользователи зарабатывают виртуальную валюту за клики по экрану смартфона.

Для большего заработка игроки могут использовать специальные боты и улучшения, что может потребовать дополнительных вложений.

Реальный доход пока обещают в будущем при листинге проекта на криптобирже, но точные сроки и условия неизвестны, что создает риски для пользователей. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

В мессенджере Telegram активно распространяется игра Hamster Kombat, которая работает по простому алгоритму: пользователь кликает пальцем по хомяку, изображенному на экране смартфона, за что получает вознаграждение в виде внутренней валюты, которую обещают сделать криптовалютой, чтобы ее продать.

И чем больше кликов, тем выше будет заработок. Поэтому их называют "кликерами".

Подобных игр становится все больше, а в них уже играют десятки миллионов пользователей. Однако кликеры имеют свои риски, которые могут поджидать пользователей, желающих заработать подобным способом.

Нужны ли вложения

Подобные проекты представляют собой игры, которые существуют на базе мессенджеров в смартфоне. Каждый клик в игре приносит вознаграждение, но также могут быть и дополнительные способы "заработать" виртуальные ресурсы:

воспользоваться специальным ботом, который сам набирает "монеты" – покупается за полученную внутреннюю валюту, которую "накликал" пользователь;

использовать карточки улучшения для большего вознаграждения за каждый клик – выдаются за специальные задачи, включающие просмотр рекламы, подписку на какой-либо проект.

То есть изначально игра не требует каких-либо реальных вложений. Однако в погоне за добычей монет пользователи покупают специальные сторонние боты, программы и даже физические устройства для автоматического кликания и заработка виртуальных ресурсов.

Покупка цифрового актива. Иллюстративное фото: pexels.com/Morty Jameson

Реален ли заработок

Следует отметить, что за просмотры рекламы, выполнение разных задач и прочие активности пользователей доход получают именно создатели кликера: они обеспечивают трафик рекламе партнеров и проектов (количество читателей, подписчиков).

А для самих участников реальный заработок обещают в будущем – все заработанные в игре ресурсы должны будут стать криптовалютой после официального листинга проекта (размещения) на криптобиржах.

И тогда эти "монетки" можно будет продавать и покупать за реальные деньги. Поэтому в теории чем больше пользователь сможет собрать их, тем больше будет его доход от продажи при запуске криптовалюты.

Однако точная дата листинга, реальная стоимость внутренней монеты, условия продажи и покупки разработчиками не указываются. Поэтому будущее проекта – это лишь обещания и заявления авторов кликера. А пользователям остается только доверие без гарантий.

Риски потери реальных денег

Главный риск подобных проектов – отсутствие точных планов и прозрачных условий для пользователей, которые участвуют в кликерах.

Дело в том, что пользователь может потратить реальные деньги на программы и устройства, чтобы получить преимущества в добыче монет. Но если листинг так и не состоится, то эти расходы окажутся убытком.

Иллюстративное фото: freepik.com

Также важно помнить об условиях конвертации "заработанных" монет на криптобирже. Дело в том, что полученные 1 млн монет могут быть трансформированы в криптовалюту по курсу, который установят разработчики.

Например, при соотношении 100:1 этот 1 млн монет станет суммой в 10 000 единиц криптовалюты проекта. А если 1000:1 – получится 1 000 единиц криптовалюты. При этом стоимость этой криптовалюты также будет неизвестной до листинга на криптобиржах: она может оказаться очень низкой.

В то же время следует учитывать, что до реального листинга и преобразования внутриигровых монет в криптовалюту пока что дошел только один проект под названием Notcoin. Поэтому сохраняется риск того, что в итоге тот или иной кликер может не стать полноценным криптопроектом.

Напомним, что ранее сообщалось о внедрении собственной валюты у Telegram.